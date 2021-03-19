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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarampole devrilen tırın kupası ikiye bölündü: 2 yaralı

İHA

Şarampole devrilen tırın kupası ikiye bölündü: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. Tırın kupasının ikiye bölündüğü kazada 2 kardeş ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 CNC 86 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce refüje çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun sağ tarafından bulunan şarampole devrildi. Kazanın şiddetiyle refüj demirleri yerinden sökülerek yolu trafiğe kapatırken, tırın kupası da iki parçaya bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle tırın kupasından fırlayarak ağır yaralanan şoför Mehmet T. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Hasan T.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralı 2 kardeşten Hasan T., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şoför Mehmet T. ise Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hasan T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmirAnkara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazanın şiddetiyle karayoluna savrulan refüj demirlerinin yoldan kaldırılması ile trafik, polis ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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