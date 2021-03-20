Otomobil, tıra çarptı: 5 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Şerif B. (25) idaresindeki 35 KTN 79 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yöndeki kırmızı ışıkta bekleyen Kadir S. 42 UK 850 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada otomobil sürücüsü ile İbrahim B. (20), Ayşe B. (20), Seda İ. (20) ve İlayda Ü. (13) yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İzmirAnkara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobil ve tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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