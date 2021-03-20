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Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

DHA

Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı


Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmirAnkara D300 kara yolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Şerif Boyacı (25) yönetimindeki 35 KTN 79 plakalı otomobil, aynı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Say yönetimindeki 42 UK 850 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şerif Boyacı (25) ile araçtaki İbrahim Boyacı (20), Ayşe Boyacı (20), Seda İnal (20) ve İlayda Ünlü (13) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, İzmirAnkara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobil ve TIR'ın yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2021-03-20 20:40:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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