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Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata geçti MASKİ tarafından Sarıgöl'e bugüne kadar 57 milyonluk yatırım yapıldı

İHA

Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata geçti MASKİ tarafından Sarıgöl'e bugüne kadar 57 milyonluk yatırım yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmetlerine devam ederken Sarıgöl ilçesinde de büyük yatırımlara hayat verdi. Sarıgöl’e MASKİ tarafından bu güne kadar 57 milyon TL yatırım yapıldı. İlçe tarihinde bir ilk olacak olan atıksu arıtma tesisi için yüklenici firmaya da yer teslimi yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sarıgöl tarihinde bir ilk olacak olan modern atıksu arıtma tesisini ilçemize kazandıracağız” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaptığı yatırımlarla Manisa’yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yatırımların hızla devam ettiği ilçelerden biri de Sarıgöl oldu. Bugüne kadar MASKİ tarafından 57 milyon lira yatırım yapılan Sarıgöl ilçesinde altyapıdan üstyapıya, içme suyu depolarının tadilatından sondaj çalışmalarına, dere temizliklerinden ıslah çalışmalarına kadar birçok önemli projeye hayat verildi. İlçeye tarihinde bir ilk olacak modern bir atıksu arıtma tesisi kazandırmak için kolları sıvayan MASKİ 30 milyon TL yatırımla inşa edilecek tesisin yer teslimini yüklenici firmaya yaptı.

275 kilometre altyapı inşa edildi
Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Güçlü altyapısı olan kentlerin vatandaşların refahı ve güvenliği açısından önemini belirterek, “101 Mahalle Projesi kapsamında Dindarlı, Güneydamları, Şeyhdavutlar, Baharlar ve Yukarıçoraklar mahalleleri ile 154 Mahalle Projesi kapsamında Afşar, Günyaka, Kahramanlar, Karacaali, Kızılçukur, Tırazlar, Doğuşlar, Yeşiltepe, Ziyanlar mahallelerinde alt ve üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. İlçe genelinde toplamda 275 kilometre altyapı ve 285 bin metrekare kilit parke imalatı yaptık. İhtiyaç duyulan noktalarda da yağmur suyu hattı çalışması yaparak vatandaşlarımızın sorun yaşamasının önüne geçtik” diye konuştu.

49 içme suyu deposu ile 25 terfi binası yenilendi
Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı içme suyu temini için içme suyu depolarının temizliğine de önem verdiklerini aktaran Başkan Ergün, “Sarıgöl ilçemizde 49 adet içme suyu deposunda ve 25 adet terfi binasında bakım onarım çalışmalarımızı yaptık. Aynı zamanda yeterli içme suyu temini noktasında ilçe genelinde 25 adet sondaj kuyusu açtık. İçme suyu tesislerimizdeki motopomp ve çeşitli ekipmanları yeni nesil sistemlerle donattık” dedi.

İlçeye 30 milyon lira yatırımla atıksu arıtma tesisi kazandırılacak
İl genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işleterek Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “Sarıgöl ovamız ülkemizin önemli tarım arazilerinden birisi. Söz verdiğimiz gibi ilçemize 30 milyon lira yatırımla modern bir atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Bunun için yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Tesisimiz tamamlandığında Sarıgöl’ümüzde evsel nitelikli atık su kirliliği tarihe karışacak. Arıtılmış sular sağlıklı bir şekilde bereketli havzalarımıza deşarj edilecek” açıklamasında bulundu.

Dere yataklarında yapılan çalışmalarla taşkınların önüne geçildi
Başkan Ergün, sağanak yağışlarda oluşabilecek dere taşkınlarına karşı önlem aldıklarını ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için de çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Başkan Ergün, “İlçe genelinde 8 kilometre dere temizlik çalışması yaparak 7 bin 500 metreküp rüsubatı dere yataklarından uzaklaştırdık. Dere geçişlerinde güvenliği sağlamak adına 7 mahallede kutu menfez, 10 mahallede de koruge boru döşeme çalışmalarını tamamladık. İlçe merkezinde yer alan Girne Caddesinde herhangi bir taşkın yaşanmaması için dere ıslah ve korkuluk imalatı yaparak hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini kontrol altına aldık. Afşar, Dindarlı, Güneydamları, Karacaali ve Yeniköy mahallelerinde de kutu menfez ile Kızılçukur mahallesinde koruge boru döşeme çalışması yaparak buralarda da dere geçişlerini daha güvenli hale getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimizin huzur ve refahı için çalışıyoruz”
Tüm yatırımları Manisa’nın geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşınması için hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ergün, “İlçe ayrımı yapmaksızın vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere hız kesmeden devam ediyoruz. Hem onlara daha modern bir şehirde yaşama imkanı sunuyoruz hem de evlatlarımıza temiz ve güvenli bir gelecek hazırlamak için uğraşıyoruz. Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Sarıgöl ilçe tarihinde bir ilk olacak olan atıksu arıtma tesisi yatırımımızda da yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Bu projenin bir diğer önemli noktası da yüzde 50’sinin SUKAP projesi kapsamında hibe desteği kazanmış olması. Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmaya devam edeceğiz. Sözün özü durmayacağız, çalışacağız, şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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