Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek

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Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. haftasında sahasında karşılaşacağı Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halil Onultmak Tesisleri’nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK oyuncuları topla dayanıklılık çalışması yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak 74 puanla en yakın rakibinin 19 puan önünde açık ara lider olan Manisa FK ile 48 puanla ligde 5. sırada bulunan Anagold 24Erzincanspor arasında ligin 30. hafta mücadelesi 24 Mart Çarşamba Günü saat 14.00’de Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak.

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