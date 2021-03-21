Hamdi Yılmaz: “İlk 6 takım arasında olmak istiyoruz”

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Akhisarspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve ligde ilk 6 takım arasında olmayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 21 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında galibiyeti değerlendiren Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün Akhisar’la çok önemli bir maç oynadık hem bizim açımızdan hem de Akhisar açısından önem arz eden bir maçtı. Biz 90 dakikayı değerlendirecek olursak ilk yarı çok hakim değildik fakat ikinci yarıda yapmış olduğumuz değişiklikle ikinci yarı tamamen hakim olan pozisyon bulan taraf bizdik. Bu zaman zarfında da attığımız 2 golle bize lazım olan 3 puanı aldık. Kaybedilen puanların telafisi yok biz ilk 6 takım arasında olmak istiyoruz. Bugün oynanan maçlarda değişik sonuçlar alındığını görüyoruz. Bu ilk altının içindeki her takımın şampiyonluk şansı var. Biz de bu gayretin içerisinde olacağız. Bundan sonra milli maç arasında eksikliklerimizi daha da pekiştirerek, gidererek maçlarımızı tamamlayarak bizim için lazım olan playoff veya şampiyonluk yolunda diğer takımlar gibi ilerleyeceğiz. Bugünkü maçın değerlendirmesi bu. Bundan sonrada Akhisarspor’a başarılar diliyorum. İnşallah onlar da puan yada puanlar alırlar. Onlar da tecrübeli bir takım, iyi bir takım. Hayırlısı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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