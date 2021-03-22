(Özel) Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyorlar Çerez kabuklarından atık şişeye, kiremitten plastik su borularına kadar atık malzemeler, kursiyerlerin elinde adeta sanat eserine dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyorlar Çerez kabuklarından atık şişeye, kiremitten plastik su borularına kadar atık malzemeler, kursiyerlerin elinde adeta sanat eserine dönüşüyor

İHA

(Özel) Atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürüyorlar Çerez kabuklarından atık şişeye, kiremitten plastik su borularına kadar atık malzemeler, kursiyerlerin elinde adeta sanat eserine dönüşüyor

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Yenihan’da açılan seramik hamuru kursuna katılan kursiyerler, şişe, strafor, kiremit ve atık su boruları gibi atık malzemeleri kullanarak, 3 boyutlu sanat eserleri, ev aksesuarları yapıyorlar.
Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ücretli öğretmenlerinden Nesibe Tezgel tarafından Yenihan’da açılan kursa katılan kursiyerler, ev ya da işyerlerindeki atık malzemeleri kullanarak ortaya 3 boyutlu değişik ev aksesuarları ve sanat eserleri ortaya çıkarıyorlar.
Çevrelerindeki birçok atık malzemeyi değişik şekillerde değerlendirmeyi öğrendiklerini ifade eden kursiyerlerden Canan Başaran, yaklaşık 2 yıldır kursa katıldığını belirterek, “Atık malzemelerden ortaya çok farklı ürünler çıkarıyoruz. Mesela atık bir şişe ile yaptığım eserimin şişe olduğunu kimse anlayamadı. Çok cüzi rakamlar harcayarak çok değişik ve güzel eserler yapıyoruz. Kurs ile çevremizdeki atıkları değerlendirmeyi öğrendik” dedi.

Çerez kabukları dahi kullanılıyor
Kursta çok güzel şeyler öğrendiklerini anlatan kursiyer Pınar Silistire ise, “Kursumuzda atık malzemelerin geri dönüşümünün sağlanabildiğini gördük. Çerez kabuklarını boyayarak güzel tablolar yapabileceğimizi öğrendim. Evdeki tüm atıkları değerlendirmeye çalışıyorum, hiçbir şeyi çöpe atmak istemiyor, mutlaka bir yerlerde değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Doğaya çıktığımda da atıkları gördüğümde nasıl değerlendirebileceğimin planlarını yapıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor, ayrıca ev ekonomisine de yaptığım eserleri satarak katkı sağlamış oluyorum” şeklinde konuştu.
Kursta evdeki atık malzemeleri kullandığını anlatan kursiyer Ebru Ateş, severek kursa geldiğini belirterek, “Atık bir pet şişeden kızımın odasına bir abajur yaptım. Evde içtikten sonra çöpe atacağımız cam soda şişesinden ise mumluk yaptım” diye konuştu.

Atık malzemeleri değerlendirmeyi öğretiyoruz
Kursiyerlerin seramik hamuru, seramik unu, tutkal ile pet ve cam şişeler, strafor, kiremit ve atık su boruları gibi atık malzemeleri kullandığını ifade eden seramik hamuru kurs eğitmeni Nesibe Tezgel, insanların kullanmadığı atık malzemeleri değerlendirip çok güzel objeler elde ettiklerini kaydetti.
Tezgel, “Atık malzemelerden yaptığımız birçok ürünü daha sonra sergilerde satışlarını yaparak kursiyerlerin ev ekonomilerine katkı vermelerini sağlıyoruz. Cam ya da plastik şişe, su kabakları, eski kiremit, plastik su boruları, yumurta kolileri ve hatta Antep fıstığı gibi çerez kabuklarını kullanarak ortaya çok değişik 3 boyutlu tablo ya da ev aksesuarları yapıyoruz. Kursumuzda atık malzemeleri nasıl değerlendireceğimizi de öğretirken, kullanılan atıkları boyayıp, süsleyerek ortaya çıkarılan aksesuarları satarak, ev hanımlarımızın aile bütçelerine katkı vermelerini sağlıyoruz” dedi.

“3 Boyutlu tablolar da yapıyoruz”
Açtıkları kursta sadece atık malzemeleri kullanmadıklarını vurgulayan Tezgel, seramik hamuru kullanarak 3 boyutlu büyük tablolar da yapmayı öğrettiklerini söyledi.
Yaptıkları 3 boyutlu tabloların zaman içerisinde devlet büyüklerini de hediye edildiğini vurgulayan Tezgel, “Kursiyerlerimle birlikte yaptığımız 3 boyutlu tablolardan birisi, Başbakanlık yaptığı dönemde Manisa’yı ziyaret eden Binali Yıldırım’a hediye edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala adını Play-Off turlarına yazdırdı Melikgazi Belediyespor: 1 - Jeopark Kula Belediyespor: 3
YEREL HABERLER Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta ...
Hamdi Yılmaz: “İlk 6 takım arasında olmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Hamdi Yılmaz: “İlk 6 takım arasında olmak istiyoruz”
Mustafa Ati Göksu: "Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz"
YEREL HABERLER Mustafa Ati Göksu: "Her maçı kazanmak ...
TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Akhisarpor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 2
Akhisarspor - Keçiörengücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Keçiörengücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü: 1-2
YEREL HABERLER Akhisarspor - Ankara Keçiörengücü: 1-2
Akhisarspor - Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Keçiörengücü (FOTOĞRAFLAR)
Şehzadeler ilçesi her yönüyle kitapta toplandı
YEREL HABERLER Şehzadeler ilçesi her yönüyle kitapta toplandı
Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek
YEREL HABERLER Manisa FK, Anagold 24Erzincanspor’u konuk edecek
Somaspor - Karşıyaka: 4-1
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka: 4-1
Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka (EK FOTOĞRAFLAR)
Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye çalışan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan nevruz kutlamalarını provoke etmeye ...
Somaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör propagandasına 3 ...
CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER CBS bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata geçti MASKİ tarafından Sarıgöl'e bugüne kadar 57 milyonluk yatırım yapıldı
YEREL HABERLER Sarıgöl tarihinin en büyük yatırımları hayata ...
Büro Memur-Sen’de Murat Özkan güven tazeledi
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’de Murat Özkan güven tazeledi
Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan kablo hırsızı serbest bırakıldı
Manisa FK Akademi sporcuları down sendromlu çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Manisa FK Akademi sporcuları down sendromlu ...
Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa’da gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Genel Müdür Dr. Mehmet Ata Öztürk, Manisa’da ...
Muradiye OSB’de Osman Kıvırcık resmen başkan
YEREL HABERLER Muradiye OSB’de Osman Kıvırcık resmen başkan
Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı