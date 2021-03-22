Yunusemreli Semine Nisa Gaşi resim yarışmasında 1. oldu

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Yunusemre Belediyespor Kulübü Tekvando sporcusu Semine Nisa Gaşi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstiklal Marşı'nın 100. Yılı anısına düzenlediği resim yarışmasında birinci oldu.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Tekvando sporcusu Semine Nisa Gaşi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği İstiklal Marşı'nın 100. Yılında "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" isimli resim yarışmasında birinci oldu. Ödülünü Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ten alan Semine Nisa'yı tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, "Sporcularımızın sportif başarısının yanında, okullarında, sosyal, kültürel alanlardaki başarıları bizlere gurur veriyor. Bu anlamda sporcumuzu kutluyor; Türkiye finallerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

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