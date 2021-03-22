Akhisarspor kendini yaktı



AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle umutlanan Akhisarspor, evinde devre arasına önde girdiği maçta Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını yine kahretti. Bu sezon 3'te 3 yapma fırsatını üçüncü kez tepen yeşil-siyahlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimlere rağmen aylardır düşme hattından bir türlü kurtulamadı. Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli 9 yabancı oyuncu bulunduran Akhisarspor, ligde son 7 haftaya 25 puanla 16'ncı sırada girerek iyice korkulu rüya görmeye başladı. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Menemenspor'la arasında 3 puan fark bulunan Akhisarspor, kalan 7 maçta yıllar sonra 2'nci Lig'e düşmemek için mücadele verecek. Akhisarspor en son 2010 yılında 2'nci Lig'de yer alıp ardından basamakları hızla çıkarak 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele etmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-03-22 12:05:28



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