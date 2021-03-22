Manisa'da Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Soma ilçesinde düzenlenen 1050 yaş aralığında 100 sporcunun katıldığı Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan oryantiring yarışmalarında sporcular, ellerinde harita ile belirlenen noktaları en kısa sürede ulaşmak için kıyasıya yarıştılar. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen müsabakalara, 14 kategorideki 100 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda 10 yaş kızlar kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sare Çoşkun, 12 yaş erkeler kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Ahmet Baran Dümenli, 12 yaş kızlar kategorisinde Akhisar Zeynep Gülin Öngör Gençlik Spor Kulübü sporcusu Leyla Başyiğit, 14 yaş erkeler kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Muhammet Ali Koca, 14 yaş kızlar kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Fatma Naz Biçer, 16 yaş erkeler kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Furkan Genç, 16 yaş kızlar kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu İrem Girgin, 18 yaş erkeler kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Feridun Benli, 18 yaş kızlar kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Zeliha Sıla Arslan, 20 yaş erkeler kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Bayram Can Çelikkaya, 20 yaş kızlar kategorisinde Akhisar Zeynep Gülin Öngör Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sinem Sungun, 21 yaş kızlar kategorisinde Soma Linyit Spor Kulübü sporcusu Ecem Gök, 35 yaş kadınlar kategorisinde Akhisar Sportif Havacılık Spor Kulübü sporcusu Ayfer Telli, Kadın yetiştin kategorisinde Akhisar Sportif Havacılık Spor Kulübü sporcusu Esra Elver birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve katılım belgelerini Soma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert, Gördes Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Erden, Manisa Oryantiring İl Temsilcisi Figen Taran ve hakemler tarafından verildi.

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