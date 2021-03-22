Manisa’da etiket, barkod ve hijyen denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, il genelinde bulunan kurumsal firmalara yönelik olarak etiket, barkod ve hijyen denetimlerine sıkı bir şekilde devam ediyor.

Manisalıların sağlığı ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurumsal firmalara yönelik olarak denetimlerine devam ediyor. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, etiket, barkod ve hijyen kontrolleri yapılıyor. Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla sıkı bir şekilde sürdürülen denetimlerde kurallara uymayan firmalara cezai işlem uygulanıyor. Manisalıların menfaatine olacak şekilde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Manisalıların sağlığının korunması için denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

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