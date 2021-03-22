Manisa´da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, psikolojik sorunları olan annesi Nevin G.'ye (52) ulaşamayan oğlu polisten yardım istedi. İtfaiye görevlisi tarafından balkondan girilen evde çok sayıda depresyon hapı içmesi sonucu baygınlık geçirdiği belirlenen Nevin G., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Nevin G. kendini eve hapsetti. Annesine ulaşamayan oğlu durumdan şüphelince sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, Nevin G.'nin kapıyı açmaması üzerine, itfaiyeden yardım istedi. Merdiven aracılığıyla balkondan eve giren ekipler Nevin G.'yi yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nevin G., Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde yapılan incelemede Nevin G. çok sayıda depresyon hapı içtiği belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-03-22 21:35:54
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