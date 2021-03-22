Turgutlu´da sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA´nın Turgutlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kişinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şüphelinin M.A. (32) olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından adresi belirlenen şüpheli, bugün saat 10.30 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği´nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-03-22 22:06:22



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