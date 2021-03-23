Türkiye’de ikinci kez el dikimi futbol topu üretimine başlandı El dikimi futbol topu, Kula’nın yeni gelir kapısı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de ilk olarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından açılan kursla dünya sahalarına gönderilmek üzere başlatılan el ile futbol topu dikimi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde de başlatıldı. Kula Kaymakamlığı tarafından organize edilen kursa katılan kadınlar, el dikimi top ustası Hüseyin Şentürk’ten eğitim alıp, unutulmuş bir mesleği yeniden canlandırarak el dikimi futbol topu üretmeye başladı.

Burdur’da 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla el dikimi futbol topu mesleğini yeniden canlandırmak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından başlatılan ve Türkiye’de ilk olarak girişimde bulunulan kurs, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketi Manisa’nın Kula ilçesinde de başlatıldı. Türkiye’de ikinci kez girişimde bulunulan el dikimi futbol topu kursu, Kula Kaymakamlığı önderliğinde, Burdur’da da eğitim veren el dikimi top ustası Hüseyin Şentürk tarafından verilen eğitimlerle Halk Eğitim Merkezi’nde 20 kadın kursiyerle başlatıldı. Kadın kursiyerlerin, kısa sürede işi öğrenerek, 20 altıgen ve 12 beşgen suni deri parçalarını birbirine tahta tezgahlarda dikerek günlük 20 ile 25 adet arasında futbol topu dikmesi hedefleniyor. Kursa katılan kadınların, kısa sürede işi öğrenmesi ve bu kursları devam ettirerek bu alanda ustalar yetiştirilmesi, bu ustaların ise kendi işletmelerini açarak Kula’nın el dikimi top üretiminin merkezi yapılması hedefleniyor.



"El dikimi futbol topu, Kula’nın yeni gelir kapısı olacak"

Başlatılan kursu beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, kurs eğitmeni Hüseyin Şentürk’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sadece futbol topu dikimi değil, saracıya dikimi ve tamiri, deri cüzdan dikimi, deri kemer dikimi gibi mesleklerin yaşatılması için de kursların açılacağı ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin Kula için istihdam kapısı olması için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye’de ikinci kez böyle bir girişimde bulunulduğunu hatırlatan Kaymakam Duru, bu kursun başarılı olmasıyla birlikte futbolun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi’ne bile Kula’da üretilen toplardan ihraç edilebileceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) şartlarına uygun toplar üretildiğinde, bu mesleğin Kula için ayrı bir gelir kapısı olacağını da sözlerine ekleyen Kaymakam Duru, Kula’yı el dikimi top üretiminin merkezi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun memleketine yakışır bir şekilde spor alanında çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Kaymakam Duru, başta Bakan Kasapoğlu olmak üzere, projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

El dikimi top ustası Hüseyin Şentürk de mesleği Balkan göçmeni dayısından 8 yaşında öğrendiğini ve 48 yıldır sürdürdüğünü anlattı. 1980’li yılların başına kadar Türkiye’de en iyi meslekler arasında yer alan el dikimi futbol topunun, fabrikasyon ürünlerin çıkması ile cazibesini yitirdiğini anlatan Şentürk, FİFA ve UEFA’nın ısrarla el dikimi futbol topuna sahip çıkması ile bu mesleğin Türkiye’ye yeni bir gelir kapısı olması için çalıştıklarını ifade ederek, "Kızım Hilal Şentürk ile beraber Kula’ya el ile top dikimi mesleğini öğretmek için geldik. Bu meslek Türkiye’de ilk defa Bursa’da yapıldı. 1980’li yıllara kadar, bu meslek Türkiye’nin en iyi mesleklerinden biriydi. Çok ciddi miktarda üretim vardı. Türkiye’nin top ihtiyacının neredeyse tamamı, Bursa’daki üretimden karşılanıyordu. Fakat 80’li yılların ortalarına gelindiğinde fabrikasyon ürünler ortaya çıktığında bu meslek cazibesini bir derece yitirdi, fakat ölmedi. FİFA’nın UEFA’nın ısrarla el dikimi topa sahip çıkması sayesinde dünyada bir kulvarda da bu meslek yürüyor. Yaklaşık 2 buçuk yıldır Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde bu topun tekrar canlanması, üretilmesi ve Türkiye’ye bir katma değer olarak geri dönmesi açısından çalışmalar yaptık. Şimdi de Kula’dayız, Kula’ya da bu mesleği öğretip sürdürülebilir hale getirmeye ve Kula’ya yeni bir gelir kapısı açmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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