Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Erik ağacından düştü hayatı değişti Yapılan ameliyatla 3 yıldır kullandığı koltuk değneklerinden kurtulacak Antalya’da ağaçtan düşme sonucu bacağı kırılan ve kemiğinin kaynamaması sonucu koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalan adam Manisa’da yapılan 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu Prof. Dr. Güvenir Okçu: “Koltuk değnekleri aşağı yukarı 8-12 hafta arasında kullanılacak ondan sonra bırakmayı düşünüyoruz” Antalya’dan ameliyat olmak için Manisa’ya gelen İbrahim Karatay: “Bacaklarımdan biri diğerinden 5 santimetre kısaydı. 5 santimetrelik kısalık düzeldi” “Ameliyata giderken de hiç korkmadım. 3 senedir çektiğimi Allah’la ben biliyorum. Çok zorluk çektim”

İHA

(Özel) Erik ağacından düştü hayatı değişti Yapılan ameliyatla 3 yıldır kullandığı koltuk değneklerinden kurtulacak Antalya’da ağaçtan düşme sonucu bacağı kırılan ve kemiğinin kaynamaması sonucu koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kalan adam Manisa’da yapılan 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu Prof. Dr. Güvenir Okçu: “Koltuk değnekleri aşağı yukarı 8-12 hafta arasında kullanılacak ondan sonra bırakmayı düşünüyoruz” Antalya’dan ameliyat olmak için Manisa’ya gelen İbrahim Karatay: “Bacaklarımdan biri diğerinden 5 santimetre kısaydı. 5 santimetrelik kısalık düzeldi” “Ameliyata giderken de hiç korkmadım. 3 senedir çektiğimi Allah’la ben biliyorum. Çok zorluk çektim”

Antalya’da 3 yıl önce evinin bahçesindeki erik ağacından dengesini kaybederek beton zemine düşen ve sol bacak femur kemiğinde parçalı kırık oluşan 68 yaşındaki İbrahim Karatay'ın, 3 yıldır çektiği acılar Manisa'da son buldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Prof. Dr. Güvenir Okçu tarafından yapılan başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuşan Karatay, 3 yıldır koltuk değnekleriyle yürümek zorunda kaldığını ve sol bacağında 5 santimetre kısalma olduğunu anlatarak, 'Arkadaş oldum' dediği koltuk değneklerinden kurtulacağı için çok sevinçli olduğunu söyledi.
Antalya’da yaşayan ve 3 yıl önce ağaçtan düşme sonucu geçirdiği kazada sol bacak femur kemiği kırılan 68 yaşındaki İbrahim Karatay isimli hasta yapılan ameliyat sonrası kemiğinin bir türlü kaynamaması ve takılan platinin kırılmasıyla doktorların protez ameliyatı önermesine rağmen geldiği Manisa’da kendi kemiği kullanılarak yeniden sağlığına kavuştu. 3 yıldır koltuk değnekleriyle yaşayan ve sol bacağında 5 santimetrelik kısalma oluşan Karatay, hem kısalan bacağının diğer bacağıyla eşitlenmesi hem de koltuk değnekleri olmadan yeniden yürüyebileceği için operasyonu gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde görevli Prof. Dr. Güvenir Okçu’ya teşekkür etti.

“Emek yoğun bir ameliyat”
Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla birçok hastayı ayağa kaldırmayı başaran Prof. Dr. Güvenir Okçu, “İbrahim Bey yaklaşık 3 yıl önce bir ağaçtan yüksekten düşme sonucunda sol femur üst ucunda bir kırık oluşmuş. Bu kırık sonrası bir kamu hastanesinde uygun ve gerekli tedavisi iyi bir şekilde yapılmış ancak tedaviden ameliyattan 15 ay sonra herhangi bir düşme, çarpma olmadan içeriye konulan çivi kırılmış. Bunun kırılmasının nedeni kemiğin kaynamaması. Sonrasında araya pandemi süreci girmiş. Kendisi de çok araştıran, sorgulayan soran bir insan. Değişik hastanelerde değişik hekimlere başvurmuş. Kendisinin ikametgahı Antalya’da biz Manisa’dayız. En sonunda Manisa’da Celal Bayar Üniversitesini duymuş ve aşağı yukarı 500 kilometrelik bir yoldan tedavisini yaptırmak üzere geldi. Ameliyat olalı daha 24 saat olmadı ama gayet iyi durumda. Hatta bugün ayağa kalktı ayakta durdu sadece. Hafta sonu da yürümeye başlayacak. Biz kendisini tekrar ameliyat ettik. Çok eski klasik bir teknikle birazcık da leğen kemiğinden soldan aşı kemiği alıp koyduk. Biraz emek yoğun bir ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. İyi olacağını ve kemiğini kaynatacağını düşünüyoruz” dedi.

“Hastamızı yardımcı cihaz olmadan yürüteceğimiz için biz de sevinçliyiz”
Hastanın Celal Bayar Üniversitesini tercih etmesinin sebebinin kalça protezi ameliyatı olmak istememesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Okçu, “Aslında hastamızın buraya gelmesinin temel sebebi çok bilinçli, değişik hastanelerde kalça protezi önermişler. Hasta protez ameliyatı olmak istemiyor kendi anadan doğma orijinal kalçasını kullanmak istiyor. Biz de onu koruyacağımızı söyledik. Şuan bizim yapmış olduğumuz ameliyatta herhangi bir kalça protezi yok. Kendi orijinal kalça eklemini muhafaza ettik. Yaklaşık olarak 6 ay civarında bir kaynama süresi var. O süreç boyunca İbrahim Beyle birlikte olacağız. Bize belli aralıklarla kontrole gidip gelecek. Koltuk değnekleri aşağı yukarı 812 hafta arasında kullanılacak ondan sonra bırakmayı düşünüyoruz. 3 yıl sonra bir insanın koltuk değneğini bırakması hem kendisi hem yakınları için büyük bir nimet. Burada işi birinci derecede yaşayanlar eşi ve kendisi. Yardımcı bir cihaz kullanmak ne kadar külfetli onlar daha iyi bilir. Bundan kurtulma imkanı çok yüksek. 3 yıldan sonra hastamızı yardımcı cihaz olmadan yürüteceğimiz için biz de sevinçliyiz.” şeklinde konuştu.

Erik ağacından düştü hayatı değişti
Antalya’daki evinin önündeki erik ağacından düşmesi sonucu yaşadığı zorluklarla dolu 3 yılı anlatan İbrahim Karatay isimli hasta, “Erik ağacından erik toplarken merdiveni erik ağacına bağladım. Merdiven orada kaldı. Dengemi kaybederek sert zemine düştüm. Aşağı yukarı 2 2 buçuk metre yükseklikten. Briket vardı yerde onun üzerine düştüm. Sol femur kırıldı yani kalçamın 1015 santimetre aşağısında parçalı kırıktı. Tıp Fakültesi Hastanesi aciline götürdüler hemen ameliyat oldum. Çok güzel bir ameliyat yaptı oradaki profesör hocam da. Ondan sonra aradan 15 ay geçti bu 15 ay içinde ben tam basamıyordum kasıyordu parçalı kırık olduğu için ve kemikler kaynamadığı için platin kırıldı. Şiddetli bir ağrıyla platinin kırıldığını hissettim. Hemen doktoruma gittim. ‘Bu kırık çiviyle dolaşılmaz gel seni ameliyat edelim’ dedi hocam. Ben de ameliyattan korktuğum için cesaret edemedim. Aradan 23 ay geçsin kaynamayan kemik kaynasın diye düşündüm. Fakat bu sıra 34 ay derken bu sefer pandemi girdi araya. Pandemiden cesaret edip de bir yere gidemedim” dedi.

“3 senedir çektiğimi Allah’la ben biliyorum”
Pandemi süresi boyunca evde kaldığını ve bu süre zarfında İnternetten araştırmalar yaptığını kaydeden Karatay şunları söyledi: “Bu süre zarfında İnternetten hep araştırdım. Hastaneleri, hangi hastanede hangi doktor var hangi Profesör var diye 7 tane doktora gittim 3 tanesi profesördü. Yürüme umudum yoktu. Gittiğim her doktor protez düşünüyorum dedi. Ben de protez istemiyorum dedim. Hasta yorumlarını okudum. Başkalarına sordum, araştırdım sonra bu işi en iyi Güvenir Hocam yapar dedim ve çıktım geldim Antalya’dan. Bu kırık bacakla geldim. Gelmeden telefon ettim. Ben de filmleri istedi. Filmleri inceledikten sonra dedi ki ‘Senin yaşın fazla değil. 68 yaş yaşlı değil. Kendi kemiğini kullanacağım. Senin kendi femur kemiğin sağlam. Ben dıştan destekli bir platin yapacağım ve seni değneksiz yürüteceğim. En fazla 56 ay içinde kaynayacak’ dedi. Ben de güvendim çektim geldim. Allah’a şükür. Dün ameliyat oldum. 5 saat gibi zamanda eski platinleri çıkardılar yeni platin taktılar. Bacaklarımdan biri diğerinden 5 santimetre kısaydı. 5 santimetrelik kısalık düzeldi. Bacaklarım eşitlendi. Biri dik diğeri yamuk dururken şimdi ikisi de düz duruyor. Çok şükrediyorum. Çok ilgilendiler. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar çok ilgileniyorlar. İki saate bir nabız ölçülüyor, ateş ölçülüyor, iki sefer Covid19 testi yaptılar. Sürekli temizlik yapılıyor. Çok ilgi alaka var. Çok mutlu oldum. Ameliyata giderken de hiç korkmadım. 3 senedir çektiğimi Allah’la ben biliyorum. Çok zorluk çektim. Hocam ameliyat etti kendisinden Allah razı olsun herkese de tavsiye ediyorum.”
İbrahim Karatay’ın eşi Halime Karatay da eşinin 3 yıl sonra koltuk değnekleri olmadan yeniden yürüyebileceğinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Prof. Dr. Okçu’ya teşekkür etti.
Ameliyattan 3 gün sonra fizyoterapist Koray Şen eşliğinde ilk adımlarını koltuk değnekleriyle atmaya başlayan Karatay ayaklarını artık çok daha rahat hareket ettirebildiğini ve koltuk değneklerinden kurtulacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk kongresini yaptı
YEREL HABERLER Alaşehir'de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ilk ...
Türkiye’de ikinci kez el dikimi futbol topu üretimine başlandı El dikimi futbol topu, Kula’nın yeni gelir kapısı olacak
YEREL HABERLER Türkiye’de ikinci kez el dikimi futbol topu üretimine ...
Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden ‘Semeni’ tepsisi
YEREL HABERLER Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden ‘Semeni’ ...
Gördes’te boğa saldırısına uğrayan kadın öldü
YEREL HABERLER Gördes’te boğa saldırısına uğrayan kadın öldü
Turgutlu´da sosyal medyada terör propagandasına 1 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu´da sosyal medyada terör propagandasına 1 ...
Ekrem İmamoğlu’ndan Başkan Dutlulu’ya sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Ekrem İmamoğlu’ndan Başkan Dutlulu’ya sürpriz ziyaret
Manisa´da depresyon hapı içen kadın, evde baygın halde bulundu
YEREL HABERLER Manisa´da depresyon hapı içen kadın, evde baygın ...
‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi
YEREL HABERLER ‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp ...
Salihli OSB’den ağaç seferberliği
YEREL HABERLER Salihli OSB’den ağaç seferberliği
Okuma köşesinde birlikte kitap okuyorlar
YEREL HABERLER Okuma köşesinde birlikte kitap okuyorlar
Turgutlu’nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu’nun dört bir yanında çalışmalar devam ediyor
Vali Karadeniz, 23 Nisan İlkokulunda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, 23 Nisan İlkokulunda incelemelerde ...
MASKİ Genel Müdürü Aslay, 'Günde 4 milyar litre su israf ediliyor'
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Aslay, 'Günde 4 milyar litre su ...
Korona virüs çiftçileri durduramadı Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Tarımın önemi bir kez daha ortaya çıktı”
YEREL HABERLER Korona virüs çiftçileri durduramadı Salihli Ziraat ...
Manisa’da etiket, barkod ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Manisa’da etiket, barkod ve hijyen denetimi
Manisa'da Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa'da Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları ...
Dünya Su Gününde minikler dileklerini kuruyan ağaca astı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay: “İsraf edilen 10 milyon ekmekle birlikte günde 4,5 milyar litre su da çöpe atılıyor”
YEREL HABERLER Dünya Su Gününde minikler dileklerini kuruyan ağaca ...
Somaspor zirvede tek
YEREL HABERLER Somaspor zirvede tek
Maden şehitleri anısına özenli çalışma
YEREL HABERLER Maden şehitleri anısına özenli çalışma
Akhisarspor kendini yaktı
YEREL HABERLER Akhisarspor kendini yaktı
Büyükşehirden Kızıldam'a yeni HİS göleti
YEREL HABERLER Büyükşehirden Kızıldam'a yeni HİS göleti
Yunusemreli Semine Nisa Gaşi resim yarışmasında 1. oldu
YEREL HABERLER Yunusemreli Semine Nisa Gaşi resim yarışmasında 1. ...
Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın feryadına Başkan Bilgin yetişti
Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk: "2021 yılı bolluk ve bereket yılı olacak"
YEREL HABERLER Manisalı çiftçilerin yağmur sevinci Alaşehir Ziraat ...