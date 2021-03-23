Manisa FK şampiyonluk aşkına

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana namağlup zirvede yer alıp rakiplerinin açık ara önünde şampiyonluğunu ilan etmek için günleri sayan Manisa Futbol Kulübü, yarın Anagold 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bitime 8 maç kala 74 puanla 9 maçı kalan en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip yine kazanıp Spor Toto 1'inci Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-23 11:08:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.