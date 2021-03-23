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Turgutluspor 3 puan avında

DHA

Turgutluspor 3 puan avında


TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyip Play-Off hedefinin uzağında kalan Turgutluspor, yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor karşısında 3 puan sınavı verecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde ilk galibiyetini arayacak Turgutluspor, grupta 48 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde sekizinci basamakta haftaya başladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-03-23 11:30:59

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