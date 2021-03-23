Manisa CBÜ'lü öğrenciler yapay zekalı tarım robotu geliştirdi Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç 'Ağır Tarım' takımını kabul etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2227 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline katılan Ağır Tarım Akıllı Tarım Teknolojileri Takımı öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen kabulde, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nevzat Avcı, MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, Öğr. Gör. Dilek Karaca, Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ve festivale katılan öğrenciler bulundu.

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileri Göksel Orakçı, Mehmet Sefa Gündüz, Muhammet Ali Ercan, Mert Kavruk ve Oğuz Aktan’ dan oluşan Ağır Tarım Akıllı Tarım Teknolojileri Takımı; bitkilerde hastalıkları tespit ederek anında müdahale edilebilmesini sağlayan ve gerçekleştirdiği tüm işlemlere de bünyesindeki yapay zekâ ile karar verebilen bir ziraat robotu geliştirdi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, bugüne değin takımlara verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Nevzat Avcı’ya teşekkür ederek, bu faaliyetlerin üniversite sanayii koordinasyonu açısından önemli olduğunu kaydetti.

Rektör Ataç, takımdaki öğrencileri ve takımın danışmanı Öğr. Üyesi Dr. Mevlüt Karaçor’u da tebrik ederek Türkiye ve insanlık yararına çalışan herkese ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtti. Ekiplerin bu zor şartlarda çalışmalarından, özellikle de yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini aralarına alarak devamlılık sağlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Teknoloji Fakültesinin bu faaliyetlerinin, farklı alanlarda artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda detaylı sunum gerçekleştiren Ağır Tarım takımı temsilcisi Göksel Orakçı, “Balyoz isimli robotumuz vasıtasıyla, bitkilerde 7 gün 24 saat kontrolü sağlayabiliyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin ürün kalitesini etkileyen hastalıkları erken tespit edip hızlıca müdahale edebileceğiz. Bununla birlikte artacak verim ve kalite sayesinde çiftçilerimize ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Bunun üzerine Rektör Ataç, “Bu girişim üniversite sanayii iş birliği ile neticelendirilerek ticarileştirilmelidir. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak için bu projeyi fırsat olarak değerlendirmeliyiz.” ifadelerine yer vererek bu konuya desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından projenin detaylı sunumu, iyileştirme önerileri ve demo gösterisinin ardından ziyaret sona erdi.

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