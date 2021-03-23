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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da memurlar öğrencilere kitap hediye edecek

İHA

Kula'da memurlar öğrencilere kitap hediye edecek

Kula Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje ile ilçede görevli tüm kamu kurum ve kuruluş personelleri öğrenim gören tüm öğrencilere birer kitap hediye edecek.
Kula Kaymakamlığı tarafından, ilçede kitap okuma oranını artırmak ve öğrencilere kitap okumayı daha çok sevdirebilmek için, "Sen de geleceğine bir kitap hediye et" sloganıyla proje hazırlandı. Proje kapsamında, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personellerin, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere birer kitap hediye etmesi hedeflendi. Projenin hayata geçirilmesi için ilk toplantı ise, Kaymakam Kemal Duru'nun katılımıyla gerçekleşti. Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıda, Kaymakam Kemal Duru kamu kurum amirlerine projeyi anlatarak, personellerinden öğrencilere kitap hediye etmesini istedi.
Öğrencilerin vaktini anlamlı ve kaliteli geçirmesini sağlamak ve öğrencilerin okuduğunu ve dinlediğini anlayarak yorumlama becerisini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kaymakam Kemal Duru, bu proje ile ilçedeki kitap okuma oranını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kitap okumanın, stres ve kaygı problemlerini azalttığını dile getiren Kaymakam Duru, öğrencilerin okuduğu kitaplar sayesinde kelime dağarcıklarını geliştirmeleri ve anadilini güzel ve doğru şekilde kullanmasını sağlayarak kişilik gelişimine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.
Toplantıda ayrıca, pandemi döneminde kamu personelleri ile yürütülen yerinde denetim uygulamaları görüşüldü. Kaymakam Duru, Covid19 denetimlerini yakından takip ettiğini ve bizzat denetimlere katıldığını söyleyerek, kamu kurum ve kuruluş personellerinin de hizmet verdikleri esnada maske, mesafe ve bireysel temizlik konularında oldukça dikkatli olmalarını istedi.

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