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Sarıgül’den muhalefete eleştiri TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa il binasının açılışını gerçekleştirdi Açılış öncesi partililerle salon toplantısı gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "20 yıllık iktidar yorgun. Bakıyorum muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka hiçbir şey yapamıyorlar"

İHA

Sarıgül’den muhalefete eleştiri TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa il binasının açılışını gerçekleştirdi Açılış öncesi partililerle salon toplantısı gerçekleştiren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: "20 yıllık iktidar yorgun. Bakıyorum muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka hiçbir şey yapamıyorlar"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin il binası olan İktidara Hazırlık Merkezinin açılışı için geldiği Manisa’da Türkiye’de sevgiyle, barışla değişimi gerçekleştirmek için yola çıktıklarını söyledi. İktidarın yorgun olduğunu savunan Sarıgül, muhalefetin ise kendi içinde kavga etmekten başka bir şey yapmadığını söyledi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partinin genel başkan yardımcıları Manisa’da il binası olan İktidara Hazırlık Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi şehirdeki bir restoranda salon toplantısında partililere seslenen Sarıgül partililerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sarıgül, toplantı öncesi coşkulu bir kalabalık tarafından davul zurna eşliğinde konfetilerle karşılandı. Çevre il ve ilçelerin başkanlarının da katıldığı toplantıda partili gençler sık sık ‘Başbakan Sarıgül’ sloganları attı.
TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel ve Partinin kurucu üyelerinden Mesut Öztürk’ün konuşmasının ardından TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partililere seslendi.

"Üretime dönük model tesis edilecek”
Türkiye Değişim Partisi iktidarında üretime dönük bir modelin mutlaka tesis edileceğinin altını çizen Sarıgül, “Tamamen yatırımcının hukukunu ve sermayesin güvence altına alınarak ülkemizde refah ve istikrar yeniden sağlanacaktır. Siz yatırımcının yatırımını hukuksal bir güven altına alamazsanız evrensel hukuk kurallarını güvence altına alamazsanız ülkemize yatırımcı gelemez. Bir gecede alınan bir kararla ekonomide güvenin kaybına dengelerin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Manisa’da güzellikler var heyecan var. Manisa’da orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının şaha kalkmasından da gurur duyuyorum. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Manisa’da Vestel’i görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Manisa sayesinde Vestel’in sayesinde beyaz eşyada Avrupa’da birinci dünyada 3’üncüyüz. Bu gurur Vestel’indir, Vestel çalışanlarınındır, Manisa’nındır. Manisa’da otomotiv yan sanayiinde elektronikte ve Manisa’da üretimi de tarımı da yönlendirirsek Manisa’da işsizlik diye bir şey kalmaz"” dedi.

“Mesir Macununu dünyaya tanıtacağız”
Manisa’nın tarım ve sanayisinin yanında kültürel ve tarihsel özelliklerinin de ön plana çıktığını ancak turizmden yeterince hak ettiği payı alamadığını ifade eden Sarıgül, “Manisa’da Artemis Tapınağının kalıntıları, antik kentler, Sart harabeleri, Muradiye Medresesi ve daha birçok tarihi eser. Bu eserleri biz biliyoruz, siz biliyorsunuz ama Türkiye Değişim Partisi iktidarında bu güzellikleri dünyaya duyuracağız. Antalya’ya nasıl turist geliyorsa buraya da turist gelecek. Turizmin başkenti olacak. Mermerde, bakırda, kromda, altında, çinkoda çok farklı bir noktadayız. Bir de dünyaya kısmet olmayan Manisa’ya kısmet olan 41 çeşit baharattan oluşan Mesir Macunumuz var. Her derde devadır. Şöyle bir bakıyorsunuz Fransa’ya şu kadarcık bir şey yapmışlar adına da makaron diyorlar onu dünyaya tanıtıyorlar biz Mesir Macununu dünyaya tanıtamıyoruz. İnanın Mesir Macunu dünyanın bir numarası olacak" şeklinde konuştu.

“Hem iktidar hem muhalefet yorgun”
Ülkedeki hem iktidarın hem de muhalefetin artık yorulduğunu kaydeden Sarıgül, “20 yıllık iktidar yorgun, yönetemiyor ve iktidar kontrolden çıktı. İktidarın dinlenme vakti geldi. İlk seçimde iktidarı dinlensin diye sandıklardan sevgiyle, saygıyla mutlaka yolcu edeceğiz. Bugün bakıyorum muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka hiçbir şey yapamıyorlar. Bugünkü iktidar yorgun ama muhalefetin de 10 yıldır ne heyecanı var ne de enerjisi var. Onun için iktidarın da muhalefetin de gitme vakti geldi. Ülkemizi yönetme anlayışı yanlış olursa problemlerde çorap söküğü gibi gelmeye başlar. Bunlardan bir tanesi de esnaflarımızdır. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. ‘Kısa Çalışma Ödeneğini keseceğim’ diyorsunuz ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kesilirse esnaflarımız nefes alamaz bir kez daha Ankara’daki yetkililere hiçbir siyasi amaç gözetmeden sesleniyorum Kısa Çalışma Ödeneği pandemi süresince esnaflarımıza verilmelidir.” dedi.
Konuşmasında 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Faciasına da değinen Sarıgül başlarında madenci kasklarıyla toplantıya katılan Soma ilçe teşkilatı üyeleriyle birlikte madencilerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Sarıgül konuşmasında ayrıca yerel basının da çok önemli olduğunun altını çizerek il başkanından ve ilçe başkanlarından yerel basınla yakından ilgilenmelerini ve iktidara geldiklerinde yerel basın için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Toplantının sonunda TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel’e İl Başkanlığını beratını takdim ederken, Sarıgül’e de Manisa’ya özgü çekirdeksiz Sultani Kuru Üzüm ve mesir Macunundan oluşan bir sepet hediye edildi.
Sarıgül salon toplantısının ardından partisinin il binası olan Manisa İktidara Hazırlık Merkezinin açılışını ‘İktidara Hazırlık Merkezimiz demokratik parlamenter sisteme geçişi sağlasın' diyerek gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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