Emine Erdoğan: Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum

MANİSA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TYH Uluslararası Tekstil A.Ş.'ye ait doğa dostu tekstil fabrikasına yaptığı ziyarette, dikiş makinesine geçip, dikiş dikti. Erdoğan, "Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabi bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Manisa'nın Akhisar ilçesindeki TYH Uluslararası Tekstil A.Ş.'ye ait doğa dostu tekstil fabrikasını ziyaret etti. Ziyarete, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, İsmail Bilen, Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık ile Bakan Varank'ın eşi Esra Varank, Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu ve AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, doğa dostu tesiste, kadın çalışan oranının yüzde 78 olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Kurumun güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretebildiğini, karbon ayak izini azaltmak için etkin bir atık yönetim sistemi kullandığını aktaran Erdoğan, tesiste ayrıca yağmur suyu biriktiren ve gri su dönüşümü sağlayan bir altyapının da bulunduğunu kaydetti.

`DÜNYADAKİ KARBON EMİSYONUNUN YÜZDE 10'U TEKSTİL ENDÜSTRİSİNE AİT´

Tekstil endüstrisinin çevre konusundaki karnesinin pek iyi olmadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyadaki karbon emisyonunun yüzde 10'u tekstil endüstrisine ait. Bu rakam, uluslararası uçuşların ürettiğinden daha fazla. Ayrıca, su kaynaklarının kullanımında da en büyük ikinci tüketici konumunda. Bir örnek vermek gerekirse, bir kot pantolonun üretilmesi için 10,8 litre, bir pamuklu tişört üretilmesi için 2,7 litre su harcanıyor. Çamaşırların her yıkanışında yıllık 500 bin ton mikro fiber yeryüzü sularına karışıyor. Bu, 50 milyar plastik şişe demek. 2017´de yayınlanan bir rapora göre, okyanuslardaki mikro plastiklerin yüzde 35´i, sentetik tekstil ürünlerinden kaynaklanıyor. Ve bildiğiniz gibi, bu mikro plastikler doğada kaybolmuyor. Maalesef her yıl üretilen tekstil ürünlerinin yüzde 85'i çöpe gidiyor. İstatistiklere göre, her 1 saniyede 1 kamyon dolusu kıyafet ya yakılıyor ya da çöp sahalarına atılıyor."

Tekstil atıklarının nasıl geri dönüştürülebileceği ile ilgili kafa yormak gerektiğini dile getiren Erdoğan, malzemeler arasındaki geçişi sağlayacak yöntemleri bulmanın önemini ifade etti.

`ÇÖPLÜKLER, ERKEN ÖLMÜŞ MALZEMELER MEZARLIĞI´

Çöplüklerin aslında `erken ölmüş malzemeler mezarlığı´ olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"O nedenle atıkla, çöple ilgili tanımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Atıktan yepyeni materyaller çıkarabiliriz. Bilhassa, tekstil endüstrisinin, yenilikçi zihinlere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilim insanları, gelecekte çöp sahalarının, değerli bir ham madde kaynağı olacağını söylüyor. Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabi bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum. Bu çatı altında, kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olmasını umut verici buluyorum. Sanayimizin geleceği açısından, bu konulara eğilmemiz bir mecburiyet. Avrupa Birliği, ilk karbon nötr kıta olma hedefini açıkladı. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geliştirdi. Sınırlarından içeri girecek ürünlere, yeşil olma şartını uygulayacağını ilan ediyor."

`25 BİN KAMU KURUMU BİNASINDA SIFIR ATIĞA GEÇTİK´

Sıfır atık projesi ile amacın sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun üretim yapabilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu noktada 2017 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydettik. 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçtik. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil üretim alanlarına dönüşmesine yönelik çalışmalar yaptık. Bu süreçte daha alacak çok yolumuz var. Ancak TYH Tekstil gibi kurumlarımız arttıkça umudumuz da artıyor. Sayılarının çoğalmasını diliyorum" dedi.

DİKİŞ DİKTİ

Konuşmaların ardından fabrikada üretilen iplikleri inceleyen ve fabrika yöneticilerinden üretim süreci hakkında bilgi alan Erdoğan, bir işçinin masasına oturup, dikiş dikti. Erdoğan, daha sonra kadın işçiler ile selfie çekti.

Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1873 yılında üretilmiş antika dikiş makinesi hediye etti.DHA-Gündem Türkiye-Manisa

2021-03-23 17:47:18



