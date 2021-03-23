TDP Genel Başkanı Sarıgül: Muhalefet kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhalefet hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor. Ülkemiz çok daha iyisine layık" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve partinin Genel Başkan Yardımcıları, Manisa'da il binası `İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Yunusemre ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen salon toplantısında partililere seslenen Sarıgül, burada coşkulu bir kalabalık tarafından davul, zurna eşliğinde konfetilerle karşılandı. Çevre il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Sarıgül, ülkede hem iktidarın hem de muhalefetin artık yorulduğunu söyledi.

`MUHALEFETTE HEYECAN YOK´

Sarıgül, "20 yıllık iktidar yorgun. Bugün bakıyorum; muhalefet de hiçbir şey üretemediği gibi kendi içlerinde kavga etmekten başka bir şey yapamıyor. Bugünkü muhalefetin, 10 yıldır ne heyecanı ne de enerjisi var. Onun için iktidarın ve muhalefetin gitme vakti geldi" diye konuştu.

İL BAŞKANINA BERATINI VERDİ

Toplantı sonunda Sarıgül, partisinin Manisa İl Başkanı Hüseyin Surel'e İl Başkanlığı beratını takdim etti. Partililer de Sarıgül'e Manisa'ya özgü çekirdeksiz sultani kuru üzüm ve mesir macunundan oluşan bir sepet hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-03-23 18:11:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.