

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerle çarparak durabildi. İzmirAnkara D300 yolunu trafiğe kapatan TIR'a çarpan bir otomobil de hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik akışı polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmirAnkara D300 yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. İddiaya göre, Kula yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Baktimur Özhan yönetimindeki 45 SC 5124 plakalı TIR, Kovukdere rampalarına geldiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada, aynı yönde seyir halinde olan Himmet Kıvrak yönetimindeki 40 DH 847 plakalı otomobil de TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Kıvrak'ın otomobilinde hasar oluştu. Ayrıca, trafik kazası nedeniyle İzmirAnkara D300 yolunun İzmir istikametinde bir süre aksaklık yaşandı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılma çalışmaları sürerken, trafik akışı, polis ekiplerince karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-03-24 00:53:29



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