Manisa’da 4. Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri gerçekleştirilecek

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi bünyesinde düzenlenen ‘Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri’ bu yıl da 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 4. kez gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan etkinlikle özellikle gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi tedbirleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri bu yıl 4.kez gerçekleştirilerek özellikle gençlere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. Mart 2019Mart 2021 tarihleri arasında Manisa İl Halk Kütüphanesi, Dr. İbrahim Türek Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyanlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.



Manisa’ya iki kütüphane kazandırdı

Manisa’nın önemli tarihi yapılarından birisi olan Borsa Kahvehanesi’nin kütüphaneye dönüştürülmesini ve Saruhanlı ilçesine yeni bir kütüphane kazandırılmasını sağlayan Dr. İbrahim Türek adına gerçekleştirilen Okuma Ödülleri bu yıl çocuklar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde toplam 15 kişiye verilecek.

Ödül töreninin 29 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Manisa İl Halk Kütüphanesinde sadece ödül alacak kişi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirileceği açıklandı.

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