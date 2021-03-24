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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’de pandemi sürecinde 3 büyük projenin temeli atıldı

İHA

Şehzadeler’de pandemi sürecinde 3 büyük projenin temeli atıldı

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüsle mücadelede etkin bir rol oynayan Şehzadeler Belediyesi, bir yandan pandemi sürecine dair çalışmaları başarıyla yürütürken; bir yandan da vatandaşların hizmetine sokacağı üç ayrı büyük projesinin temelini attı.
Şehzadeler Belediyesi, Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınından Şehzadeler halkının zarar görmeden çıkması için virüsle mücadelede etkin bir rol oynarken; süreç içerisinde hem rutin belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor hem de büyük yatırımları peş peşe hayata geçiriyor. Son 6 aylık süreçte Şehzadeler Belediyesi, Sancaklıiğdecik Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Ahmet Bedevi Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Tesisi ve Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun temelini attı.
Şehzadeler Belediyesi ilk olarak Kasım 2020 tarihinde Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde hayata geçirilecek Çok Amaçlı Salon ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin temelini attı. 2 milyon 53 bin 200 TL’ye mal olacak yatırımın 23 Nisan 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. İnşaat, takvimine uygun şekilde ilerlerken; proje hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Projemiz toplam 5 bin 250 metrekarelik alanı kapsamaktadır. Gelin odası, çok amaçlı oda ve WC’lerden oluşan kapalı düğün salonu bölümümüz var. Açık düğün salonu alanımız ise 800 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Tesis içerisinde 30 metrekarelik bir büfe de yer alarak, halkımıza hizmet verecek. Proje içerisinde 15 adet piknik masası ve 210 metrekareden oluşan piknik alanı da bulunuyor. 650 metrekarelik çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, meydanlar, bağlantı yolları da mevcut. Mevcut doğal dokunun korunacağı projemizde bin 700 metrekarelik bir yeşil alanımız olacak. Ayrıca projemiz kapsamında mahallemizin tarımsal ihtiyaçlarında kullanılan su deposu karşı parsele taşınacak ve kapasitesi de iki kat artırılacak. Bu sayede yaşanan yetersizliğin önüne de geçilmiş olunacak” dedi.

Amatör spor kulüpleri için tesis
Şehzadeler Belediyesi’nin bu süreçteki ikinci büyük projesi ise Ahmet Bedevi Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Tesisi projesi oldu. Projenin Aralık 2020 tarihinde temeli atılırken, 1 milyon 416 bin TL’ye mal olacak tesisin 15 Nisan 2021’de tamamlanması planlanıyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İnşallah açıldıktan sonra belediyemiz tarafından işletilecek bu tesiste mahallemizin takımı Nurlupınarspor Kulübü başta olmak üzere ilçemizdeki amatör spor kulüpleri antrenmanlarını rahatlıkla, huzur içerisinde, her türlü imkana sahip bir şekilde yapabilecek.” dedi.
Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını hatırlatan Başkan Çelik bundan sora da desteklerine devam edeceklerini ifade ederek tesisi hakkında şu bilgileri verdi: “Halı sahanın ebatı 2 bin 400 metrekaredir. Üst zemin kaplaması olarak da 55 mm kalınlığında sentetik çim kullanılacak. Bu sayede istenilen kalitede zemin kalitesi elde edilmiş, her türlü futbol müsabakasına ve antrenmanına uygun olacak. Sahanın etrafı komple tel örgü ile kapatılacak olup saha aydınlatması görüş mesafesini karşılayacak şekilde imal edilecek. Tesis binası 100 metrekare olacak ve iki ayrı bölümde toplam 8 adet duş alma yeri ve 8 adet WC, malzeme odası ve 1 görevli odası bulunacak.”

Selimşahlar’a önemli proje
Şehzadeler Belediyesi’nin temelini attığı üçüncü proje de Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu projesi oldu. Mart 2021’de temeli atılan proje, 180 günde hayata geçirilecek ve 1 milyon 2 bin 292 TL bedelle yapılacak. Projenin 4 bin metrekarelik bir alanda olacağını ve içerisinde 800 metrekare bir halı saha, 1000 metrekare bir açık düğün salonu ve 160 metrekare bir sosyal tesis bulunacağını kaydeden Başkan Çelik, “Mahalle gençlerine bir halı saha sözümüz vardı. Onunla ilgili kolları sıvadık ancak şöyle bir sorunla karşılaştık. Mahallemizde belediyemize ait projenin yapılabilmesi için gerekli olan uygun bir alan yoktu. Mahallede var olan alan hazineye aitti. Şehzadeler Belediyesi olarak başka mahallelerdeki belediyemize ait yerlerle burayı takas yaparak yeri önce belediyemize aldık, ardından da projemizin keşfini yaparak temelini attık.” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimize hayırlı olsun”
Ülkemizin son bir yıllık süreçte korona virüsle mücadele ettiğini hatırlatan Başkan Çelik, “Bu süreçte Şehzadeler Belediyesi olarak bizler de hem korona virüsle mücadelede üzerimize düşeni yapıyor, hem rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyor hem de projelerimizi hayata geçiriyoruz. Her şart ve durumda Şehzadeler halkının en güzel hizmetleri alabilmesi için çaba ve gayret gösteriyoruz. Hemşehrilerimiz en güzelini hak ediyor, biz de bunun için çalışıyoruz. Bu süreçte temelini attığımız projelerimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız tamamlayıp, hep birlikte açmayı da nasip etsin inşallah. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

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