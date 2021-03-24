Manisa BŞB potada yabancı aldı

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) 23 haftada 13 galibiyetle Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna üçüncü yabancıyı dahil etti. Manisa temsilcisi 28 yaşındaki guard Jabarie Hinds ile anlaştı. NCAA'de West Virginia'da oynayan 1.80 boyundaki oyuncu, geçen sezon TBL'de Petkimspor'da koronavirüs pandemisi öncesi 3 maçta görev yaptı. Bu sezona Polonya Ligi ekiplerinden HydroTruck Radom formasıyla başlayan Hinds, 19 maçta 21.7 sayı, 3.4 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarını yakalayarak normal sezonu en skorer oyuncu olarak tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-24 11:36:32



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