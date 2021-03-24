Maden sahasında kamyon devrildi: 1 ölü Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen sürücü devrilen kamyonda hayatını kaybetti

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Soma ilçesinde maden sahasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesi maden sahasında meydana geldi. Soma Termik Santraline kömür sevkiyatı yapan Ömer Canpas (61) yönetimindeki 45 YA 1027 plakalı kamyon seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ekipler kalp krizi geçirdiği iddia edilen Ömer Canpas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.