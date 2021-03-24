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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de trafik yoğunluğuna alternatif çözümler gündemde

İHA

Muradiye’de trafik yoğunluğuna alternatif çözümler gündemde

Muradiye istasyon kavşağında, özellikle sabah ve akşam servis saatlerinde meydana gelen araç yoğunluğunun giderilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ilgili kurum yetkileriyle yerinde incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından trafik yoğunluğunun rahatlatılması adına fikir alış verişinde bulunularak, ilgili konunun UKOME’de gündeme getirilip değerlendirileceği ifade edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Karayolları 23. Şube Şefliği, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Birimi ve Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran ile birlikte ManisaMenemen karayolu üzerinde bulunan Muradiye istasyon sinyalize kavşağında incelemede bulundu. Özellikle, sabah ve akşam servis saatlerinde meydana gelen araç yoğunluğunun rahatlatılmasına yönelik çözüm fikirleri üzerine istişarede bulunuldu. Yapılan incelemenin ardından değerlendirmede bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Muradiye Mahallesi istikametinden devlet karayoluna çıkıştaki sinyalize süresinin sabah ve akşam servis saatlerinde arttırılması, servis araçları için alternatif olmak üzere Muradiye mezarlık yolunun düzenlenmesi, MCBÜ kampüs yoluna dönel kavşak yapılarak trafik sirkülasyonunun sağlanması konularını UKOME gündeminde görüşeceğiz” dedi.

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