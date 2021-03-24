Müftülük personeline afet bilinci eğitimi verilmeye başlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenmesinin ardından AFAD tarafından verilen eğitim seminerleri Manisa İl Müftülüğü personeliyle devam ediyor. Afet eğitim seferberliği kapsamında düzenlenen seminerlerin ilkinde müftülük personeli olabilecek bir afet sonrası neler yapmaları gerektiğini öğrendi.

Manisa Valiliği İl AFAD Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Seminer Salonunda, Covid19 salgın koşulları dikkate alınarak, Manisa İl Müftülüğü personeline ‘Afet farkındalık eğitim bilinci’ eğitimi verilmeye başlandı. Yıl içine yayılan eğitim seminerlerinin belli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Eğitim seminerinin açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan, eğitim seminerleriyle ilgili bir planlama yapıldığını ve bunun yıl içinde bütün personelin almasının sağlanacağını dile getirdi.

Kayhan’ın açılış konuşmasının ardından AFAD Manisa İl Müdürlüğünde arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Fırat Şen ve Şahin Kaya, çevredeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuları içeren afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi konular hakkında farkındalık ve davranış değişikliğine yönelik müftülük personelini bilgilendirdi.

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