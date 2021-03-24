Vali Karadeniz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine ziyarette bulundu.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ve hastanede görev yapan doktorlar tarafından karşılanan Vali Karadeniz’e ziyarette İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de eşlik etti.

Ziyarette Başhekim Cengisiz’den hastanenin genel durumu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karadeniz, Başhekim ve çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.