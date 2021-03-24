Okul müdürü sulama havuzunda ölü bulundu

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Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa), (DHA)MANİSA'da Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü (59), sulama havuzunda ölü bulundu. 3 çocuk babası Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Demirci ilçesinde tarlalarından dönen bir çifti, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki çeşmede çizmelerini temizlemek istedi. Çift, çeşmenin arka tarafındaki sulama havuzunda bir erkek cesedi olduğunu fark edip, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2,5 metre derinliğindeki sulama havuzundan çıkartılan cesedin, Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'ye ait olduğunu belirledi.

Havuza düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Manisa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Necmi Ünlü'nün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL

2021-03-24 16:57:29



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