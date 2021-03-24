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2. Lig: Manisa FK: 1 - Anagold 24Erzicanspor: 1

İHA

2. Lig: Manisa FK: 1 - Anagold 24Erzicanspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Anagold 24Erzincanspor ile 11 berabere kaldı.

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Ahmet Uslu xx, Serdar Osman Akarsu xx
Manisa FK: Ömer xx, Sertaç xx (Volkan dk. 75 x), Ahmet xx, Abdurrahman xxx (Ferhat dk. 90+1 ?), Nizamettin xx (Okan dk. 90+1 ?), Hakan xx (Mikail dk. 84 ?), Çağrı xx, Recep xx, Zahit xx, Mehmet Yılmaz x, Mehmet Uysal (Mustafa dk. 84 ?)
24Erzicanspor: Murat xxx, Abdullah x, Yunus x, Ahmet xx (Muhammed dk. 62 x), Niyazi Batuhan xxx, Uğurcan xx, Mustafa xx, Hakan xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Mümin xx, Rıdvan x, Sefa x
Goller: Abdurrahman (dk. 50) (Manisa FK), Niyazi Batuhan (dk. 69) (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Hakan, Sertaç (Manisa FK), Niyazi Batuhan, Mustafa (24Erzincanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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