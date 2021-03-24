2. Lig: Manisa FK: 1 - Anagold 24Erzicanspor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 30. hafta karşılaşmasında lider Manisa Futbol Kulübü, sahasında Anagold 24Erzincanspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Ahmet Uslu xx, Serdar Osman Akarsu xx
Manisa FK: Ömer xx, Sertaç xx (Volkan dk. 75 x), Ahmet xx, Abdurrahman xxx (Ferhat dk. 90+1 ?), Nizamettin xx (Okan dk. 90+1 ?), Hakan xx (Mikail dk. 84 ?), Çağrı xx, Recep xx, Zahit xx, Mehmet Yılmaz x, Mehmet Uysal (Mustafa dk. 84 ?)
24Erzicanspor: Murat xxx, Abdullah x, Yunus x, Ahmet xx (Muhammed dk. 62 x), Niyazi Batuhan xxx, Uğurcan xx, Mustafa xx, Hakan xx (Mehmet dk. 90+1 ?), Mümin xx, Rıdvan x, Sefa x
Goller: Abdurrahman (dk. 50) (Manisa FK), Niyazi Batuhan (dk. 69) (24Erzincanspor)
Sarı kartlar: Hakan, Sertaç (Manisa FK), Niyazi Batuhan, Mustafa (24Erzincanspor)
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