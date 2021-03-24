3. Lig: Manisaspor: 0 - Kızılcabölükspor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Mustafa Burak Kuş xx, Buğur Han Güler xx

Manisaspor: Fatih xx, Berkay xx, Burak xx, Serhat xx, Onur xx, Uğur xx, Atakan xx(Kaan dk. 90 ?), Halil İbrahim xx, Çağrı xx(Hasan dk.78 xx), Uğur (Adnan dk.72 xx), Oğuzhan xx

Kızılcabölükspor: İlyas xx, Kadir xx, Ozan xx (Hüseyin dk.90+2 ?), Semih Mustafa xx (Oğuzhan dk.72 xx), Ümit xx, Murathan xx, Ömürcan xx(Alperen dk.90+2 ?), Alpay xx, Atalay xx (Can dk.57 xx), Hamit xx, Abdullah xx

Sarı kartlar: Uğur Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor) Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor)

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