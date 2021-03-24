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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İzmirAnkara E96 Karayolu Çaltılı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmetli istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan C.Y. (54) yönetimindeki 45 SB 0908 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarında bulunan tarlaya uçarken, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlıkları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken daha sonra Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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