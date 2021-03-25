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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, SalihliÖdemiş Yolu Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akay yönetimindeki 06 DB 8860 plakalı otomobil, Allahdiyen Mahallesi Kırkoluk mevkisinde şarampole yuvarlandı. Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Akay ile yanındaki akrabası Emine Akay, otomobilde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-03-25 11:19:38



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