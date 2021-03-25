Turgutluspor'da düşüş sürüyor

TURGUTLU, (DHA)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta evinde 1922 Konyaspor´la 1-1 berabere kalan Turgutluspor´un önlenemez düşüşü sürüyor.
İç sahada oynadığı son 4 müsabakada galibiyet yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, son 7 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Ligde 23´üncü hafta sonunda 42 puanla 4´üncü sırada yer alan Turgutlu ekibi, üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası 30´uncu haftayı 49 puanla Play-Off hattının 4 puan gerisinde 8´inci basamakta tamamladı. Turgutluspor´da Teknik Direktör Abdullah Ercan, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi gördü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2021-03-25 13:06:51
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