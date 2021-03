Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde kariyerinde ilk kez olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'da sporcular tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. Manisa Valiliği ziyareti ardından açıklama yapan 22 yaşındaki milli güreşci Kerem Kamal, "Ben normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Bu efsaneyi olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Macaristan'daki organizasyonda grekoromen stil 60 kilogram kota maçında Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanan Kerem Kamal, memleketi Manisa'da sporcular tarafından karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çiçek takdim edilen Kamal'ı daha sonra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında ağırladı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kerem Kamal, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başarısını pandemi döneminde de antrenmanlarına devam etmesine borçlu olduğunu kaydeden Kamal, şöyle konuştu: "Ben 2016 yılından beridir kendime bu hedefi koydum. Aldığım her başarının ardından benim tek bir hayalim var o da olimpiyata gitmekti. Bu benim için gerçekten hayaldi. Çok şükür çocukluk hayalim olan bir başarıya ulaştım. Şu an olimpiyata gidiyorum, zor olanı yaptım, inşallah şimdi madalya alarak Manisa'ya, ülkemize altın madalyayı kazandırmak istiyorum. Şu an hissettiklerimi açıklayamıyorum, heyecanlıyım. Ben normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Bu efsaneyi olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi farklı bir insan ve farklı bir yapıya sahip olduğumu düşünüyorum. Efsane olup, tarihe geçmek istiyorum."

MANİSA'DA 61 YILLIK İLK

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, en son 1960 yılında güreş dalında Manisalı bir sporcuyu olimpiyatlara gönderdiklerini, yine olimpiyatlara Manisa'dan bir sporcu göndermenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'de tam altınla ödüllendirdiği Kerem Kamal ile gurur duyduklarını belirtti.

GENÇ YAŞINDA İLKLERİ BAŞARDI

1999 yılında Manisa'da doğan Kerem Kamal, ailesinin 6 çocuğundan 2'ncisi olarak dünyaya gelip, 2010 yılında tesadüfen keşfedildi. Kerem Kamal gençlerde 2 dünya şampiyonluğu, 3 dünya 2'nciliği, 1 dünya 3'üncülüğü, 6 Avrupa şampiyonluğu aldıktan sonra 2019 yılında ilk kez çıktığı büyükler kategorisinde kendinden yaşça çok büyük rakipler arasında Avrupa üçüncüsü, geçen yıl da Avrupa ikincisi oldu. Kerem, 60 kilogramda olimpiyat elemelerini de altın madalyayla tamamladı.

