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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesinden muhtarların elektrik faturalarına destek

İHA

Şehzadeler Belediyesinden muhtarların elektrik faturalarına destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerdeki muhtarlardan gelen talep üzerine yaptıkları hukuki ve teknik çalışmadan sonra muhtarlık binalarının elektrik faturalarını, Şehzadeler Belediyesi’nin ödemesi kararını aldıklarını duyurdu.
Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Çelik, her zaman muhtarlara destek verdiklerini belirterek, “Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne demokrasimizin kılcal damarları olarak gördüğümüz muhtarlarımızı hiç sahipsiz bırakmadık. Sürekli yanlarında ve destekçileri olduk. Muhtarlarımız; mahallerimizde işiten kulağımız, gören gözümüz olarak bizlerle uyumlu şekilde, mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını giderebilmek için görev yapıyorlar. Bu noktada biz de muhtarlarımızla uyumlu bir şekilde hizmet ettik. İlçemizde 11 tane sıfırdan muhtarlık binası yaptık. 13 tane yeri de muhtarlık binası olarak düzenledik, gerekli tadilatlarını yaparak muhtarlarımızın hizmetine sunduk. Binaların tefrişatı, mobilyası, kliması gibi bütün ihtiyaçlarında yanlarında olduk. Tüm muhtarlarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Muhtarlar Derneğimiz ile organize şekilde sayısız kültürel gezilere muhtarlarımızı götürerek onlara olan desteğimizi hep göstermiş olduk” dedi.

“Faturalar şehzadeler belediyesi tarafından ödenecek”
Geçtiğimiz günlerde Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil ve yönetiminin kendisini ziyaret ederek, muhtarlıkların elektrik faturalarının belediye tarafından ödenmesi talebinde bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu taleple ilgili gerekli hukuki ve teknik çalışmalarımızı tamamladık. Buradan Şehzadeler muhtarlarına müjdeyi veriyorum. Bundan sonra muhtarlık binalarımızın elektrik faturaları Şehzadeler Belediyesi tarafından ödenecektir. Abonelikleri belediye olarak biz üstleneceğiz ve halkımıza hizmet için kullanılan muhtarlık binalarının elektrik faturaları Şehzadeler Belediyesi tarafından ödenmiş olacak. Muhtarlarımız vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde, muhtarlarımız ile birlikte, güzel şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.
Başkan Çelik’in her zaman muhtarlara çok değer verdiğini belirten Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil “Şehzadeler Belediye Başkanımız, 67 muhtarımızın her zaman yanındadır. Muhtarlar olarak talebimiz vardı. Almış oldukları karar için kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu karar muhtarlarımızı bir nebze rahatlatmış olacak. Muhtarlarımızdan da talebim elektriği bundan sonra daha da dikkatli kullanmalarıdır” ifadelerini kullandı.

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