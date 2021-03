Büyükşehirden Bülent Ecevit Köprülü Kavşağındaki çalışmayla ilgili açıklama geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli’de bir siyasi parti ilçe başkanının Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı ile ilgili iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kavşakta günlük trafik yoğunluğunun 30 bin araçtan fazla olması nedeniyle dilatasyon derzlerinin yıpranabildiği veya zarar görebildiği belirtilerek, trafik ve can güvenliğinin temini amacıyla dilatasyon derzleri ile ilgili gerekli bakım ve onarım çalışmalarının müteahhit firma tarafından yürütüldüğünün altı çizildi. Çalışmaların bu hafta içinde tamamlanacağı da açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Salihli ilçesindeki Bülent Ecevit Kavşağı’nın açıldığı tarihten bu yana 5 kez trafiğe kapatıldığına ilişkin bir siyasi parti ilçe başkanı tarafından ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yapıldı.



Günlük trafik yoğunluğu 30 bin aracın üzerinde

Açıklamada, “Salihli ilçemizde, meydana gelen trafik kazaları nedeniyle hemşehrilerimiz tarafından “ölüm yolu” olarak adlandırılan yola, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün girişimleri sonucu Salihli ilçemize köprülü kavşak kazandırılmıştır. Köprülü kavşakta günlük trafik yoğunluğu 30.000 araçtan fazladır. Trafik yoğunluğu ve seyir hızlarının Karayolları Trafik Kanununca belirlenen şehir içi geçiş hız sınırının çok üzerinde olması nedeni ile mevcut dilatasyon derzleri zarar görebilmekte veya yıpranmaya maruz kalabilmektedir. Geçici kabulü gerçekleştirilmiş olan söz konusu işin halihazırda kesin kabul süreci içerisinde bulunması sebebiyle trafik ve can güvenliğinin temini amacıyla dilatasyon derzleri ile ilgili gerekli bakım ve onarım çalışmaları müteahhit firma tarafınca yürütülmektedir. Söz konusu çalışmaların bu hafta içerisinde tamamlanması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



“Başkanımız insan hayatını her şeyin önünde tutmaktadır”

İddiaların dayanıksız olduğunun da vurgulandığı açıklama şöyle noktalandı: “İnsan hayatını her şeyin önünde tutan Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün gayretleriyle ilçemize kazandırılan Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, ölüm yolunu tarihe gömmüş, yolu kullanan vatandaşlarımıza ve trafik açısından Salihli’mize tam manasıyla nefes aldırmıştır. Sayın ilçe başkanının iddia ettiği ifadeler tamamen dayanaksız ve tutarsızdır. Zira kavşağımızda çökme ya da kullanılamaz hale gelme gibi bir durum söz konusu değildir ve hiç yaşanmamıştır. Sayın ilçe başkanı, Büyükşehir Belediyemize kavşağın neden trafiğe kapalı olduğunu sorması durumunda gerekli yanıtı alacağı da ortadadır. Hal böyleyken Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ü ve Büyükşehir Belediyemizin ölümlerin önüne geçtiği projesini siyasi malzeme haline getirmenin, Salihli halkımıza karşı yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüzü belirtiyor, mesnetsiz iddiaların takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.”

