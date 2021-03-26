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Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ‘Erişilebilirlik’ ödülü

İHA

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ‘Erişilebilirlik’ ödülü

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında birinci oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Erişilebilirlik Ödülleri" sahiplerini buldu. Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri verildi.
250 bin vatandaşın oy kullandığı yarışmada Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye Kapsayıcılık Takımı en çok oyu alarak Manisa’ya gurur yaşattı. Görme engelliler için geliştirilen sesli haritalar ve dokunsal materyaller projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü. Ankara’da düzenlenen törende Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan aldı.
Projenin ödüllendirilmesinin ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun’u makamında ağırladı. Vurgun ve öğrencilerini tebrik eden Dikici, “Halkımız için çok önemli ve temel bir hizmetin değerlendirildiği, 250 bin vatandaşımızın oy kullandığı büyük bir yarışmada birincilik ödülünü aldığımız için mutluyuz. Gururumuzu tüm Manisa’yla paylaşıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada tüm çalışmaları geride bırakarak 1. olan Sözer Vurgun ve ekibi ile projeye destek veren Manisa Celal Bayar Üniversitesine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza daha da hız vererek ileriki yıllarda da çok daha fazla proje ile yarışmalara katılacağız” dedi.
Dokunsal Eğitim Materyalleri Atölyesi’nin kurucusu olan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun, engelli bireyler için proje ortaya çıkarmaktan dolayı gurur yaşadığını belirterek, yeni projeler için çalışacaklarını söyledi.

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