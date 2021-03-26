Manisalı öğretmenler mesleki becerilerini üniversite işbirliğiyle geliştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisalı öğretmenler mesleki becerilerini üniversite işbirliğiyle geliştirecek

İHA

Manisalı öğretmenler mesleki becerilerini üniversite işbirliğiyle geliştirecek

Manisa Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi proje ortaklığında düzenlenen “TIMSS ile mesleki becerilerimi gerçekleştiriyorum” projesinin tanıtım toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Projeyle öğretmenlerin yeni normalde matematik ve fen bilimleri gibi derslerde mesleki bilgilerin güncellenmesi, yeterliliklerinin artırılarak uluslararası standartlara yükseltilmesi hedefleniyor.
Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması (TIMSS) ile Mesleki Becerilerimi Gerçekleştiriyorum Proje Tanıtım Toplantısı’na, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Proje Yürütücüsü MCBÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Matematik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Delil, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

"Desteği fazlasıyla hak eden bir süreç"
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç proje tanıtım toplantısı katılımcılarına ithafen yaptığı konuşmasında, “Eğitim Fakültemiz, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer katılımcılarıyla birlikte desteği fazlasıyla hak eden bir sürece imza atmak üzere bir araya geliyorsunuz. Bu toplantının birbirinizi tanımanız ve projedeki istihdam edilebilirliğinizi arttırma noktasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Gerçekleştirilen toplantının ve projenizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Projede öğretmenlerimize destek olacağız"
MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin ise, “Bilindiği üzere, TIMSS öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır. Sayın Rektörümüzün ve Ahmet Delil Hocam’ın da ifade ettiği üzere; Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın bir projesidir. Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır ve 4 yılda bir yapılmaktadır. TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve öğretimin gelişmesine yardımcı olmaktır. Çok iyi şekilde tasarlanmış uluslararası bir izleme sistemidir. Demirci Eğitim Fakültesi olarak bizlerde sınıf öğretmenlerinin matematik derslerindeki bireysel yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bu proje kapsamında verilecek olan eğitimlere destek olacağız ve bu çalışmanın devamını da bekliyoruz” dedi.

"Hedefimiz çok daha iyiye ulaşmak"
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ise şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un da ifade ettiği üzere bu imtihanda; Türkiye'nin 4. sınıf matematik alanında 2015'teki 483 olan ortalama puanını 2019'da 40 puan artırarak 523'e çıkardı. 2015'te 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken 2019'da 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. Bu gelişmeler sevindirici ama bu bizim olmak istediğimiz yer değil ve hedefimiz çok daha iyiye ulaşmak olmalı. Çünkü bizler astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bizler de Manisa Celal Bayar Üniversitesinden değerli akademisyenlerimizin destekleriyle ilk olarak ilçemizde uygulanacak olan ‘TIMSS ile Mesleki Becerilerimi Geliştiriyorum’ projemizin yolculuğuna yaklaşık bir ay önce başladık. İlk yeni tip korona virüs (Covid19) vakasının ülkemizde görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçilen Mart 2020'den beri zorlu bir dönemi paylaşıyoruz, ortaya çıkan değişimlere uygun kararlar alarak, yeni normallerimiz olan çevrim içi toplantı ve seminerler tertip ederek, bu dönemin aynı zamanda öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimiz için yenilenme ve beceri edinme süreçleri içermesi için gayret ediyoruz. Bu bağlamda ‘TIMSS ile Mesleki Becerilerimi Geliştiriyorum’ projesini, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Delil yürütücülüğünde, bizatihi benim de içinde yer aldığım proje ekibimiz ve siz değerli öğretmenlerimizle birlikte, 2020/21 eğitim öğretim yılının II. döneminde uygulayacağız. Eğitimlerimiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Microsoft Teams hesabı üzerinden çevrim içi yapılacak olup, eğitim takvimine göre yürütülecektir. Belirli periyotlarla da proje ekibim ile birlikte sizleri okullarımızda ziyaret edip tereddüt edilen hususların giderilmesi ve yol haritamızın olmak istediğimiz, hedeflediğimiz yere ulaşması için küçük toplantılar da tertip edeceğiz. Bu vesile ile projemizin ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bizleri katılımları ile onurlandıran Rektörümüze, Eğitim Fakültesi Dekanımıza, proje ekibimize ve siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”
Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerindeki yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında verilecek olan eğitimlerle, sınıf öğretmenlerinin bilgilerinin güncellenmesi; kişisel gelişim ve mesleki yeterliliklerinin uluslararası standartlara göre artması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı
Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, OSB’de incelemelerde ...
Manisa'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da karda mahsur kalan vatandaşlar ...
Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ‘Erişilebilirlik’ ödülü
YEREL HABERLER Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ...
Bünyanosmaniye Camisi ışıl ışıl oldu
YEREL HABERLER Bünyanosmaniye Camisi ışıl ışıl oldu
Vali Karadeniz çay bahçesi denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz çay bahçesi denetimlerine katıldı
Manisa’da abartı egzoza geçit yok
YEREL HABERLER Manisa’da abartı egzoza geçit yok
El dikimi futbol topunun ilk üretimi Kaymakam Duru'ya hediye edildi
YEREL HABERLER El dikimi futbol topunun ilk üretimi Kaymakam Duru'ya ...
Kula'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Kula'da kar yağışı etkili oluyor
Muradiye’ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Muradiye’ye planlanan altyapı yatırımları görüşüldü
Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları başladı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin cimnastik ve pilates kursları ...
Büyükşehirden Bülent Ecevit Köprülü Kavşağındaki çalışmayla ilgili açıklama geldi
YEREL HABERLER Büyükşehirden Bülent Ecevit Köprülü Kavşağındaki ...
İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye çalışıyorlar Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeden geçen İzmir-Ankara Karayolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER İzmir-Ankara Karayolu kapanmasın diye ...
Fidan dikerek geleceklerine sahip çıktılar
YEREL HABERLER Fidan dikerek geleceklerine sahip çıktılar
Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
YEREL HABERLER Çöp evden 4 traktör atık malzeme çıkarıldı
Olimpiyat vizesi alan Kerem Kamal: “Efsane olup tarihe geçmek istiyorum” Olimpiyat vizesini alan Kerem Kamal’ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal memleketi Manisa’da çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyat vizesi alan Kerem Kamal: “Efsane olup ...
Salihli Şoförler Odası’ndan ’Toplu taşımayı tercih edin’ çağrısı
YEREL HABERLER Salihli Şoförler Odası’ndan ’Toplu taşımayı tercih ...
Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı
YEREL HABERLER Manisa TSO üyelerine kolay finansman imkanı
Şehzadeler Belediyesinden muhtarların elektrik faturalarına destek
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesinden muhtarların elektrik ...
Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
YEREL HABERLER Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yunusemreli voleybolcular sezona hazırlanıyor
Spor bilimlerinin geleceği MCBÜ'de konuşuldu Rektör Ataç, SPORAK Akreditasyon Değerlendirme Takımı'nı ağırladı
YEREL HABERLER Spor bilimlerinin geleceği MCBÜ'de konuşuldu Rektör ...
Manisa FK'nın bir adımı kaldı
YEREL HABERLER Manisa FK'nın bir adımı kaldı
Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları
YEREL HABERLER Alaşehir'de kartpostallık kar manzaraları