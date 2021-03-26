Manisa'da bir otele fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sine tutuklama

Kamil AKYOL / DEMİRCİ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Demirci ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapıldığını belirledikleri bir otele dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden fuhuşa teşvik ve aracılık edip, yer temin ettikleri ileri sürülen Ö.K (60) ile M.A (32) tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 kadın şüpheliden S.K.(28) tamamen, H.S. (33) ve A.S. (44) ise adli kontrol şartı koyularak serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL
2021-03-26 12:20:48
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