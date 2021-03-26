Yaralı atmacaya jandarma sahip çıktı

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MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Jandarma Çevre Koruma Timleri tarafından koruma altına alınan yaralı atmaca, tedavisi sonrası doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş bahçesinde yaralı atmaca buldu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalle giden Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Çevre Koruma Timleri atmacayı koruma altına aldı.

Sol kanadından yaralandığı belirlenen atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-03-26 13:32:41



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