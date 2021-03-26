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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çerçi anasınıfı öğrencileriyle fidan dikti

İHA

Başkan Çerçi anasınıfı öğrencileriyle fidan dikti

‘Yüzüncü yıla yüz proje’ vaatlerinde yer alan bir sözü daha yerine getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Çağatay Uluçay İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ile fidan dikti.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin 2019 yılında gerçekleştirilen mahalli seçimlerinde ‘Yüzüncü yıla yüz proje’ vaatlerinden olan “Benim de dikili bir ağacım var” sözü yerine getiriliyor. 2023 yılına kadar devam edecek olan “1 milyon fidan” projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında Çağatay Uluçay İlkokulu Anasınıfı öğrencileri Güzelyurt Mahallesi’nde yer alan Botanik Park alanında ağaç dikim etkinliğine katıldı. Düzenlenen ağaç dikim etkinliğine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Cemal Kutlar, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu öğrenciler ve aileleri katıldı. Çocuklar ile birlikte ağaç diken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gelecek nesiller için yeşil bir Yunusemre hedefi ile çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “Burada İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Çağatay Uluçay İlkokulu Anasınıfı öğrencileri ile birlikte bir kampanya başlattık. 21 26 Mart Orman Haftası. ‘Benim de dikili bir ağacım var’ projemiz kapsamında çocuklarımızın da dikili bir ağacı olsun istedik. Amacımız çocuklarımıza orman sevgisini doğa sevgisini ağaç sevgisini aşılamak ve çocuklarımızda farkındalık oluşturmak. Yunusemre Belediyesi olarak geçen yıllarda başlattığımız 1 milyon ağaç projesi kapsamında 250 bini aşkın ağaç ve çalı grubunu toprak ile buluşturduk. 1 milyondan fazla çiçek grubunu da toprak ile buluşturduk. Bunun yanında geçen aylarda 14 bine yakın fidanı da çiftçimize ulaştırdık. Her yıl on binlerce ağacı aşılıyoruz. Önümüzdeki birkaç yılda da inşallah 1 milyon ağacımızın dikimini tamamlayacağız. Doğamız çok önemli, malum küresel ısınma var. Tabiatımıza doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun yolu da gelecek nesillerimize ağaç ve doğa sevgisini aşılamaktan geçiyor. Emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürüm, Park ve Bahçeler Müdürüm olmak üzere çocuklarımıza ve ailelerine de teşekkür ediyorum” dedi.

‘Bu projede yer aldığımız için mutluyuz’
Eğitimin sadece okulda olmadığının altını çizen Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da çocuklara doğa sevgisini kazandırmanın önemine dikkat çekti. Demirtaş, “Orman haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre Belediyemiz ile birlikte yavrularımızın gelecekte yaşayacakları yerleri güzelleştirmek amacıyla böyle bir projeye imza attık. Belediyemiz ile yapmış olduğumuz çok güzel eğitim çalışmalarımız var. Eğitimin sadece okulda olmadığını eğitimin sahada olduğunu burada görüyoruz. Çocuklarımıza hem doğa sevgisini hem ağaç sevgisini kazandırmak adına böyle bir projede belediyemiz ile birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bu imkanları bize sağlayan belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş çocuklarla birlikte ağaç dikerken Başkan Çerçi miniklere günün anısına hediyeler verdi.

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