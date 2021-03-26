Saruhanlı'da bağları 'don' vurdu



Ersan ERDOĞANOğuzhan KÖKÇÜOĞLU/MANİSA, (DHA)MANİSA'da gece saatlerinde etkili olan don, üzüm bağlarını olumsuz etkiledi. Saruhanlı ilçesinde 110 bin dekar alan zarar görürken, çiftçi, damla sulama sistemlerini açarak, dona karşı mücadele başlattı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Saruhanlı'da, 110 bin dekar bağ alanının tümünde don olayı var" diye konuştu.

Manisa'da gece saatlerinde etkili olan don, bağlarda zarara neden oldu. 110 bin dekar bağ alanı bulunan Saruhanlı ilçesinin tümü dondan etkilendi. İleriki günlerde belli olacak zarar, rapor halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulacak. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Üzümün başkenti Saruhanlı, 26 Mart sabahına yine don afatıyla uyandı. İlçemizdeki bağları şu anda geziyoruz. Bağlarımızda soğuk etkili oldu. Ovamızda 110 bin dekar alan bağ arazisi var. Bunun ne kadarında zarar olduğu ilerleyen günlerde daha da netlik kazanacak. Yağmurlama sistemini açan çiftçilerimiz bir nebzede olsa bağlarını kurtarmış ama olmayan çiftçilerimizde TARSİM sigortalarını yaptıran çiftçilerimiz hemen TARSİM'e müracaat ederek, hasarlarını bildirmeleri gerekiyor. Bu yıl verimi etkiler. İlk doğan gözler üzümlü doğar genellikle. İlk üzümlü doğan gözleri soğuk nedeniyle şu an kaybetmiş bulunmaktayız. Bunların yerine tekrardan üzüm doğacak ama ne kadarı üzümsüz ya da ne kadarı üzümsüz olacağını bilemiyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hasarı raporlaştırarak, bakanlığımıza göndereceğiz. Don olayı olması için sıfır derece olması yeterli fakat gece eksi 3 dereceydi. Şu an Saruhanlı'da 110 bin dekar bağ alanının tümünde don olayı var" diye konuştu.

Üzüm üreticisi Oktay Kocaöz ise "55 dekarlık bağımda kurutmalık üzüm üreticiliği yapıyorum. Bugün gece yaşanan don afetinden dolayı bağlarımız büyük zarar gördü. Yağmur damlama sistemini çalıştırdık. Tabi ne derece fayda sağlayacağını bilmiyorum. Hava sıcaklığı yükselince zararlarımız daha da netleşecek. Devlet büyüklerimden üreten biz çiftçilere destek verilmesini diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN-Oğuzhan KÖKÇÜOĞLU

2021-03-26 19:36:12



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