Manisa Derbisinde Kazanan Manisa BBSK

Türkiye Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Akhisar Belediye Basketbol Takımını 9071 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi’nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takı, diğer Manisa temsilcisi Akhisar Belediye Basketbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında özellikle Marcus’un etkili oyunu ile dev adamlarımız maçta üstün oynadı. İlk yarı 3933 dev adamlarımızın üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda organize oyun ile rakibinin gardını pota altında düşüren dev adamlarımız Marcus, Calvin ve Recep’in büyük katkı sağladığı maçtan 9071 galip ayrıldı.

Manisa derbisini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal da izledi.

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