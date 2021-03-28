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Sanatsal alanda akranlarına öncülük yapıyorlar Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 23 lisede resim ve müzik üzerine eğitim veriyor

İHA

Sanatsal alanda akranlarına öncülük yapıyorlar Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 23 lisede resim ve müzik üzerine eğitim veriyor

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, gözlemci öğretmenleri eşliğinde Manisa’da bulunan 23 lisede haftada 2 gün resim ve müzik üzerine eğitim veriyor. Hem kendilerini yetiştiren hem de akranlarına bilgi ve deneyimlerini aktaran öğrenciler akran eğitimiyle önemli bir çalışmaya imza atıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Mesleki eğitimde 1000 okul' projesi kapsamındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin kendi bölgelerindeki güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından öğretmenleri rehberliğinde sanatsal bilgi ve deneyim aktarılması amacıyla çevrimiçi olarak etkinlikler yapılıyor. Eğitimler sonunda düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye girenlerin ise ödüllendirileceği açıklandı. Öğrencilerin ortaya koyduğu tüm eserler çevrimiçi sergi olarak Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait 'Mesleğim Hayatım' Youtube sayfasında yayımlanacak. Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Güzel Sanatlar Öğretmeni Refika Avşar ve Selda Adıgüzel ile Müzik Öğretmeni Eren Güner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Öğrencilerimiz kendilerini yetiştirmiş oluyor"
Verilen eğitimlere öncülük eden Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Yılmaz Sertdemir, “Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye genelinde bin meslek lisesi projesi var. Proje kapsamında Manisa Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 23 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. 23 okula sanatsal alanda öncülük ediyoruz, rehberlik ediyoruz. Müzik ve resim çalışmalarımız var. Müzikte ilk çalışmayı 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde diğer okullarla birlikte yaptık. Çanakkale türkülerini bizim çocuklarımız o öğrencilerle birlikte çaldılar. Aynı zamanda resim alanında çalışmalar yapılıyor. Hem kendi öğrencilerimiz akranlarıyla bir sanat etkinliğini icra etmeleri, hem de kendilerini ders konusunda yetiştirmiş olmaları bizim için gurur verici. Özellikle küçük müzik gruplarıyla öğrencilerin müzikten kopmasını engellemiş oluyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze, müdür yardımcılarına, öğretmenlere ve emeği geçen bütün öğrencilere teşekkür ediyoruz” dedi.

"Akran eğitimi söz konusu"
Öğrencilerin hangi tarzda olursa olsun bol bol şarkı söylemelerini isteyen Müzik Öğretmeni Eren Güner, “Proje kapsamında meslek liseleri öğrencileri ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimiz buluşuyorlar. Bu online ortamda oluyor. Burada akran eğitimi söz konusu. Aslına bakarsanız akran eğitiminin ne kadar önemli olduğunu, bunu çocuklar arasında yaygınlaştırmak gerektiğini görüyoruz. Haftanın bir konu ders anlatı şeklinde bir bağlantı yapıyoruz. Diğer öğrencilerimiz online bağlanıyorlar. Burada öğrencileri sanatın içine, müziğin içine katmaya çalışıyoruz. Bu zor dönemde uzak kaldıkları müzikle yeniden buluşturmaya çalışıyoruz. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Pop Müziği alanında istediği parçaları söyleyebilirler. Öğrencilerimiz projede parça seçimi konusunda yardımcı oluyor.” diye konuştu.

"Yeteneklerini ortaya çıkaracak"
Manisa Güzel Sanatlar Lisesi’nin bu projede öncü olduğunu belirten Güzel Sanatlar Öğretmeni Refika Avşar, proje kapsamında öğrencilerin resim ve müzik alanında diğer meslek liselerindeki öğrencilere tanıtım yaptıklarını söyledi. Avşar, ilk haftalarda rölyef çalışması yaptıklarını ifade ederek, iki hafta boyunca baskı resim tekniklerinin gösterileceğini, son olarak da yağlı boya konusunda çalışma yapılacağını açıkladı. Avşar, “Biz okul ve öğrencilerimiz olarak onlara rehberlik ediyoruz ama işi yapacak, yeteneklerini ortayı çıkaracak olan diğer okullardaki öğrenciler olacak.” dedi.

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