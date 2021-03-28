Kavşakta kaza:4 yaralı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıktı. Önce sinyalizasyon direğine, ardından refüjü aşıp, döner kavşakta bekleyen belediye otobüsüne çarptı. Aracın içinde bulunan aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında İzmir Ankara Karayolu yeni Garaj mevkii yakınlarında meydana gelen kazada; Salihli'den Turgutlu yönüne giden Hıfzı Akdağ (53) kullandığı 35 ALG 47 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sinyalizasyon direğine çarparak savruldu. Ardından refüjü aşıp, döner kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Murat Ergin idaresindeki 45 AFJ 182 plakalı belediye otobüsüne çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile Nermin Akdağ (51), Betül Nur Akdağ (26) ve Sümeyye Akdağ (24) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-03-28 18:09:39



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