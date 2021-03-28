Çaydan otomobille geçmek isterken mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı



MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Gürdük Çayı'ndan otomobille karşıya geçmek isterken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Akhisar'ın Seyit Ahmet Mahallesi'ndeki Gürdük Çayı'nda meydana geldi. Gönenç Dalçam kullandığı 45 HA 0010 plakalı otomobiliyle, çayın karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken stop eden otomobil, dipteki çamura saplandı. Sürücü Gönenç Dalçam, yanındaki bir arkadaşı ile araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halat yardımıyla giren itfaiye ekipleri ilk olarak otomobilin penceresinden çıkardıkları otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşını kıyıya çıkartarak kurtardı. Ardından otomobilde halatla bağlanıp, çekilerek çaydan çıkartıldı.İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çay içerisinde mahsur kalan araçların olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çayda mahsur kalan otomobilin görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasından görüntü(Haber: Doğan ÇİZMECİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Doğan ÇİZMECİ

2021-03-28 18:15:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.