Akhisarspor'da Evren Özbey dönemi resmen başladı

Akhisar Yönetim Kurulu'nun imza yetkisi ile 6 aydır Akhisarspor’u yöneten Evren Özbey, yapılan olağan üstü kongrede 263 üyenin oyunu alarak resmen başkan oldu.

Akhisarspor'da 3 adayın yarışacağı kongrede İlhan Tetiker, adaylıktan çekilerek Evren Özbey'e destek verirken, İsmail Hocaoğlu'da üye olmadığı için tesislere alınmadı. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yapılan olağanüstü kongre saat 15.00'te başladı. Divan başkanlığına Akhisarspor’un 1970 yılında kurucu başkan ve 1 numaralı üyesi olan Mimar Yılmaz Atabarut, başkan yardımcılığına Osman Oktay, katip üyeliğe de Mustafa Şafak seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yönetim kurulunun faaliyet raporunu Harun Eryüksel okudu. Denetleme ve tahmini bütçeyi geçici Mali Müşavir Turgay Akyapraklı okuduktan sonra kongreye katılan 263 üye tarafından ibra edildi.

Yönettim kurulu seçimine geçildi. Evren Özbey'ın yönetim kurulu üyeleri Serhat Özbey, Bişar Özbey, Zekai Aktaş, Halil İbrahim Doğan, Recep İşçi, Hüsnü Erer, Zekeriya Güneş, Zafer Leblebici, Ali Aksoy ve Mehmet Fatih Kaya'dan oluştu.

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Mustafa çalışkan, Gökmen Ökmen, Erdal Tüfekçi, Serap Özbey, Zeynep Özbey, Nisa Özbey, Mustafa Şafak, Sibel Aktaş, Ahmet Sürmen, Engin Karabodur, Taha Yılmaz seçildi.

Denetim kuruluna da Ufuk Merde, Semih Gürmen, Ali Yılmaz seçilirken yedeklerde Ali Yamaç, Abdurrahman Ayyıldız, Mehmet Akça seçildi.



Evren Özbey: "Kulüp yaşayamaz bir haldeydi"

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Evren Özbey, "Şu an mevcutta başkan adayıyım fakat yaklaşık 6 aydır fiili olarak kulübü kardeşlerimle birlikte yönettim. Bu kardeşlerimle beraber Akhisarspor’u iyi bir yere getirdiğimizi düşünüyorum. Sportif açıdan şu anda 16. sırada olmamızdan dolayı bazı üyelerimiz iyi bir noktada olmadığımızı düşünüyor ama konuşmamın devamında yaptığımız iyi şeyleri anlatacağım. Ben, Serhat, Bişar, Zekai ve Samet ayrıca Akhisar’dan 3 tane ağabeyimiz bizimle birlikte yol arkadaşlığı yaptı. Harun Eryüksel, Zekeriya Güneş ve Ufuk Merde’nin emeklerine sağlık. Bizler 6 ay önce Akhisarspor’a Eylül 2020 ayında davetle geldik. Bir önceki yönetim, kulüp playofflardan elenince maddi ve manevi olarak kendilerinde devam etme gücü bulamadıklarını söyleyip bizleri göreve davet ettiler. Bizler de Akhisar’da olan diyaloglarımız, burada oynayan oyuncularımız dolayısıyla sempati duyduğumuz bir kulüp olduğu için bu hallerde kalmasına gönlümüz el vermedi. Çünkü şehrin bütün devlet erkanı dahil bu tesislerde büyük bir toplantı yapılmış ve maalesef ne kulübe yeni bir başkan adayı ne de kulübün acilen ihtiyacı olan 3 milyon 800 bin TL parayı bulamamışlardır. Bu neticede kulübümüzün playoff oynamasını sağlayan önemli oyuncuları ayrılmış, biz geldiğimizde bu oyuncuların yarısını kulüpte tutmayı başardık. Bunlarla ocak ayına kadar yola devam ettik. Bu oyuncular maalesef Süper Lig’den kalma kontratı olan oyunculardı. Minimum 250 bin Euro olan oyunculardı. 5 yabancı oyuncuya 250 bin Euro verdiğimizde geliri 11 milyon tl olan bir ligde para bitiyor ve teknik heyetin, oyuncuların, personelin bütün giderlerin açıkta kaldığını gösteriyor. Yani kulüp yaşayamaz bir haldeydi. Mecburen Ocak ayında bazı değişikliklere gitmek zorundaydık" diye konuştu.



"Bazı oyuncuların dosyalarından kurtulduk"

Kulübü kasasında paralarla almadıklarını ifade eden Özbey, "30 milyona yaklaşan borçla aldık. Biz borcu aldık, bunu herkes böyle bilmeli. 30 milyona yakın borca göğüs germek de ciddi bir iştir. Bu borcun üzerine gelip transfer yasağı olan ve oyuncuların yarısı terk etmiş bir kulübü alıp yola başladık. Özellikle bu beş kardeşin emeğiyle transferi açtık. 30 milyon borç var ve borç olan oyuncuların yüzde 90’ı yabancı oyuncular. Bu oyuncular şu an kadromuzda yoktular. Süper Lig döneminde bu kulüpte oynamış, ayrılmış kendi ülkelerinde olan oyuncular. Farklı ülkelerde olan futbolculara ulaşmak, onlarla anlaşmak gerçekten büyük bir iş ve beceriydi. Bunları yaparken büyük gayret sarf ettik. Birçoğunun parasını tamamen kapattık. Basında okuduğum kadarıyla sadece geçici transfer yasağı açıldı, muvafakatname alındı gibi olaylara kimse inanmasın. Birkaç oyuncudan aldık fakat onlar da bizi tanıyıp sevdiklerinden almadık. Kısaca özetlersek Akhisarspor, bazı oyuncuların dosyalarından tamamen kurtuldu. Bunlar da Paolo Henrique, Bokila, Adu ve Emnes. Emnes, bu sene federasyondaki bütün gelirlerimize temlik koyduğu için zaten federasyondan parasını aldı ve Emnes’ten dolayı kulübe gelecek olan parayı biz cebimizden finanse edip kulübün yaşaması için mücadele verdik. Grbic diye bir oyuncumuz vardı. Onu da taksitlendirip tek muvafakatname aldığımız oyuncu diyebilirim. Borcunu neredeyse yarıladık. Bu transferleri açarken ödediğimiz ciddi meblağlarda paralar var. Bunlar bi yana, bazı oyuncular da kardeşlerim kendi ikili ilişkileriyle araya önemli avukat, oyuncu arkadaşlarını koyarak bu transferin açılmasına büyük katkı sağladı" şeklinde konuştu.



"Maç başı parasına transferler yaptık"

Transfer yasağı açılınca 2526 tane oyuncu transfer ettiklerini belirten Evren Özbey, "30 milyon borç olan bir kulübe yeni borçlar yüklememek için neredeyse maç başına yani maç oynayınca para alacak oynamayınca tesislerimizde sadece yemeğini yiyecek antrenmanına çıkacak yani kulübe neredeyse sıfır maliyetli oyuncular getirdik. Neredeyse yirmiye yakınıyla asgari ücretle kontrat yaptık. Gidip de 1617 yaşında gencecik çocuklar getirmedik. Geçmişlerinde bu ligde hatta Süper Lig'de ve Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımların altyapılarından oyuncuları Akhisarspor’a kazandırdık. Bunlar kulübün geleceğini kurtaracak oyuncular diye düşünüyorum. Bu oyuncuların bazılarını biz uzun yıllardır takip ediyorduk. Bizim daha önce futbol menajerlik şirketimiz vardı. İşin hamurundan geldik diyebilirim ve hukuk ofisimiz var İstanbul’da. En iyi uzmanlık alanlarından birisi de spor hukuku. Biz futbolcuyum diyen herkesi kulübe almadık. İnşallah bu oyuncuların en azından 45 tanesi burada vitrinde oynattıktan sonra iyi paralara satıp kulübün borç yükünü çok daha az seviyelere düşüreceğiz. Kulübün geleceğine büyük katkı yapmış olacağız. Fırat Gül hocamız ilk geldiğinde Recep Kutun nerede dedi. Bizim aldık diye eleştirildiğimiz oyunculardan biriydi. Bu oyuncuyu nereden biliyorsunuz Hocam, biz onu U19’da değerlendiriyoruz dediğimizde 'Hemen yukarı çıkmalı, onu Fenerbahçe altyapısından ve Milli Takım altyapısından takip ediyorum' dedi. Bizi umarım Akhisarlılar daha iyi anlayacaktır. Recep Kutun, büyük takımlara, büyük paralarla gider de Akhisarspor’un geleceğine faydalı olur" dedi.



"Kenetlenme bekliyorum"

Geldiklerinden beri yalnız savaştıklarını vurgulayan Özbey, "Bu lig büyük bütçeli bir lig ve neredeyse 18 tane takımın tamamına yakını kendi şehirlerinin halkından, iş adamlarından, fabrikalarından, belediyelerinden destek ve reklam alıyor. Bu futbol kulüpleri geldiği noktada sadece yayın ve maç gelirleriyle yaşayamaz. Eskiden beri yönetimsel olarak yapılan hataların bütün kulüpler şu an benim gibi 35 yıldır kulüpleri yöneten bütün yönetici arkadaşların uğraştığı bir konu. Zamanında gelişi güzel yapılan kontratlar, hesapsızca yapılan harcamalar kulüpleri bu noktalara getirdi. Bizim de hedefimiz şu anki geldiğimiz noktada kulüp yönetilebilir bir halde neredeyse bütçeyi 5.56 milyonlara kadar çektik. Devir aldığımızda olan kontratlı oyuncular 20 milyonun üzerindeydi. Hedef Süper Lig olduğu için eldeki son parayla pahalı ve kaliteli oyuncular kadroya katılmıştı fakat playoff’tan maalesef çıkamadık. Çıkmış olsak Süper Lig gelirleriyle belki de şu borcu konuşmuyor olacaktık. Bundan sonra ben üyelerden ve Akhisar halkından birlik, beraberlik ve kenetlenme bekliyorum. Çünkü bunlar olunca organize sanayisi olan bir yer Akhisar, kapı kapı sanayilere gidilecek, esnaflar gezilecek Akhisarspor’a kaynak aranacak. Sadece şu anki yönetim kurulumuzla biz yönetmeye kalkarsak yarışın içinde boğulabiliriz. TFF 1. Lig'de bile Türkiye’nin en zengin belki de en zengin 100 listesine girebilecek başkanla yarışıyoruz. Bu başkanların yönettiği takımlar zaten büyükşehir kategorisinde ve yarışa bizden 30 önde başlıyorlar. Üst ligden düşen büyük bütçeli takımlar oluyor. Bu yıl da bunula karşılaşacağız. Önümüzdeki sene 4 tane takım bizim ligimize düşecek ve görünen o ki çok köklü camialar bir alt lige gelecek. Akhisarspor gibi bir ilçe takımı eğer bu yarışın içinde var olmak istiyorsa kenetlenecek belediyesiyle, iş adamlarıyla, sanayisiyle, zeytincisi ve zeytinyağcısıyla kim elinden ne geliyorsa yardım edecek. Bu birlikteliği sağlayacağımızı umuyorum. Aramızda bulunmayan Kaymakamımız Sabit Kaya ve Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya şimdiye kadar vermiş oldukları destek için teşekkür ederken bundan sonraki sezonlar için daha fazla destek beklediğimizi herkesin huzurunda söylemek istiyorum. Belediye bize yardım ediyor. Gördüğümüz tesisleri ve stadyumumuzu uygun fiyata bize kiralıyor ve personelimizin bazılarının maaşlarını veriyor. Bunlar belki birçok kulübün elinde olmayan nimetler ama Akhisarspor gibi köklü bir takım için yetersiz kalıyor. Sporla siyaset iç içe olmamalı ama bizimle birlikte belediyenin de bu yarışa katılması gerekiyor" açıklamasında bulundu



"Avrupa Altınordu'ya değil, Akhisarspor'a bakacak"

Altyapıya hiç önem verilmediğini anlatan Özbey, "Hüseyin Eryüksel harikalar yapmış burada Süper Kupa, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve yedi yıl aralıksız Süper Lig’de oynamak bir ilçe takımı için bir hayal ama bu hayali yaşattığı için Akhisar’a, Akhisarlılar bunu gerçek bir şey zannediyor. Bir rüya gördürmüş herkese arkadaşlar çok büyük bir başarı elde etmiş. Tek kızdığım bir noktası var. Altyapıya önem vermemiş. Gelip baktığımızda altyapıyı nasıl canlandırırız diye projeler yaptığımızda bazı problemlerle karşılaştık. Bunun için de belediyemizden destekler istedik. Kendilerinden sözler aldık. Altyapı için saha, çocukların barınabileceği bir tesis sözü aldık. Başladılar, inşallah onu kazandırdığımızda alt yapı çok daha iyi bir hale gelecek. Kendi dönemimizde altyapıya dönüp baktık ve kaliteli oyuncuları direk A takıma çıkarıp denemeye aldırdık. Şu an ilk 11’imizde oynayan Semih Görer, Göksu Mutlu ve Berat altyapımızın bize kazandırdığı üç futbolcu. Yani Hüseyin başkanının çok fazla önem vermediği altyapıdan bile oyuncu çıkarıyorsak bizim yönetimimizde önem verdiğimiz bir altyapıda bu sayının 5’lere 6’lara ve 7’lere çıkması çok da zor değil. Altyapı sadece Akhisarspor’un değil, Türkiye’deki bütün futbol takımlarının geleceğini kurtaracak. İnşallah biz bunu Akhisarspor’a çok koordineli bir şekilde yapacağız. Artık insanlar, büyük takımlar hatta Avrupa, Türkiye’de Altınordu’ya değil Akhisarspor’a da bakacak. Bu ümitle çok çalışacağım. A takıma verdiğim önemi altyapıya da vereceğim. İnşallah her sezon biriki oyuncuyu yukarıya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.



"5.5 milyon TL para harcadım"

Akhisar’a geldiğimden beri Akhisar’da şeffaflık diye bir kelime duymadığını söyleyen Evren Özbey, "Bununla ilgili çok şeffaf bir kongre yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu Akhisarspor için bir başlangıç olur. Kendi dönemimle ilgili soru sormak isteyen bütün üyelerin sorularını cevaplayabilirim. Biz kendi cebimizden, kendi finansal gücümüzle kulübü bu noktaya getirdik. Para harcadın fakat dedikodular çıkıyor sen bu paraları harcadın mı diye bunu çık basında göster dediler. Ben defalarca böyle bir şeyin Akhisarspor’un marka değerini düşüren bir hamle olacağını söyledim. Tıpkı kulüp otobüsümüzün satıldığında Akhisarspor’un marka değerinin düştüğü gibi. Kulübün otobüsü, kulübün içerdeki maddi işleyişi bunlar bir kulübün vitrini, itibarıdır. O kadar baskı yedim ki artık kongrede şunu yapma gereği duydum. Harcadığım paraların dekontlarını çıkarayım, üyelerimizden biri belki görmek ister dedim. İnanın çocuklarım okula gidiyor onların bu kadar kalın okul kitaplarının olduğunu görmedim. Kulüp yaşasın diye ödediğim dekontlar neredeyse bir kitap kadar. Bu dekontlar ne kadar söyleyeyim, 5.5 milyon TL para harcanmış durumda 6 ayda. Bu şahsi kendi cebimizden harcadığımız para. Fakat geldiğimiz noktada kulüp 16. sırada olduğu için biz başarısız olarak zikrediliyoruz. Geçen senenin şampiyon kulübü Başakşehir küme düşmemeye oynuyor. Yönetim de değişmedi, kulüp de değişmedi. Oyuncular da geçen senenin şampiyon oyuncuları. Futbol bu yapacak bir şey yok. Biz kanımızın son damlasına kadar savaşacağız ve bu ligde kalacağız inşallah. Biz bu kulübü finansal olarak boynu bükük bırakmadık. Fakat futbol olarak gelen giden oyuncuların birbiriyle uyumsuzluğu mu diyebiliriz ya da pandemi sürecinde kamp yapamayan oyuncu grubu mu diyebiliriz. Ama bu finansal bir etki değil herkes bunu böyle bilsin. Bizimle problemi olan hiçbir oyuncumuz yok. Tesislerimizde bütün oyuncularımız çok mutlu. Şu anda mevcut oyuncularımıza bir borcumuz yok. Sadece ödemediğimiz bir tane prim borcumuz var Bolu maçının onu da bu hafta ödeyeceğiz. Geçen hafta yine maaşlarını ödedik" diye konuştu.



"Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız"

Kurdukları sistemde güçlü bir altyapı oluşacağını belirten Evren Özbey, "Kulübün borcu her yıl azalacak. Kurduğumuz sistem de 5.56 milyonluk bir takım. Her yıl bu kulübün geliri 11 milyon civarında olacak. Fakat geçen seneki yönetimin çektiği krediden dolayı 4 milyon 200 Fiba Factoring’e borcumuz var. Gelecek yıla da şimdiden yarın başlıyoruz. Bir ayağımız sakat başlıyoruz diyebilirim eksik gelirle. Ben şu anda burada olan ya da olmayan Akhisarspor’a gönül vermiş bütün Akhisarlılara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Son 7 maçımız var. Bu 7 maçı alıp ligde kalacağız. Seneye hedefimiz inşallah tekrar Süper Lig’i hedefleyen bir kadro kurup en kötü ihtimalle playoff hattını kovalayan bir takım oluşturacağız. Ben buraya hayallerimiz için geldim. İlk geldiğimde herkes güldü. Bu kulübü alıp bir gün Şampiyonlar Liginde oynatmak hayalimi tekrar ediyorum. Bu hedefe yürümek için neler yapacağımı herkes görecek inşallah zamanla. Bu kulüp düşmeyecek ama alt lige düşse de geri çıkarmayı da bileceğim. İnşallah bir gün Şampiyonlar Liginde oynayacak Akhisaraspor" diyerek sözlerini tamamladı.

